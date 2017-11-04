1-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanında gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri dün itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Malatya Dernekler Federasyonu’nun (MADEF) organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte toplam 120 stant yer alıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin açılış programı ise bugün gerçekleştirilecek.

BUSABAH’A ÖVGÜ

Yapılan etkinlikle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, “Geçtiğimiz perşembe günü için saat 15.00 gibi genel açılış duyurusu yaptık. Saat 16.00 veya 16.30 gibi de Yenikapı’da açılışımız olacak. Buradaki etkinlik alanımızda bizim 60 tane ürün standımız, 30 tane yemek standımız var. 30 tane de şu an çadırın içerisinde bulunan yerel yöneticiler ve diğer kurumlarla beraber toplamda 120 tane standımız var. Bu 120 standın içerisinde bugün Malatya’ya dair her şey var. Bununla ilgili ben açılış itibari ile İstanbul’da 20 milyon insan yaşıyor ve bu 20 milyon insanın 700-800 bini Malatyalı. Biz bu noktada 7’nci sıradayız. Zaten biz tüm hemşerilerimize şunu söylüyoruz: Gelirken tek gelmeyin. Asker arkadaşınız, komşunuz, yakınınız, sohbet-muhabbetinizin olduğu kim varsa buraya getirin diye. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. İnşallah yarın itibari ile de buraya Yenikapı’ya insanlar geldiğinde Malatya’yı burada dolu dolu yaşayacaklar inşallah diyorum ve teşekkür ediyorum. Malatya’dan arkadaşlarla konuştuğumuzda Malatya’da elle tutulur gazetelerden birinin BUSABAH gazetesi olduğunu söyledi. Ki, gazetenizin iyi bir gazete olduğunu biliyoryuz. Bölgenin en iyi gazetelerinden. Malatya’dan buraya geldiniz, size de çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

TÜRKAN YILDIZ