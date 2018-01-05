Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı devam eden sosyal yaşam merkezinin bölgenin en büyük sosyal yaşam merkezi olacağına dikkat çekerek, “İçinde yüzme havuzlarından, fitness salonlarına, sauna, hamam, iş atölyelerinden, ofislerden tutun kafetarya türü sosyal donatı alanlarının olduğu, ayna zamanda etrafında açık spor faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez olacak” dedi.

TEMMUZ AYINDA BİTİRECEĞİZ

Malatya’ya önemli bir merkez daha kazandıracaklarını belirten Başkan Gürkan, “Bildiğiniz gibi Battalgazi Belediyesi işlerini çabuk, kaliteli ve nitelikli yapan ve kaliteli ve nitelikli malzeme kullanan bir belediye unvanı içinde işlerini yapıyor. Şu anda önünde bulunduğumuz Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi de son süratle hedeflenen takvime göre ilerliyor. Neticede bölgede bulunan en büyük Sosyal Yaşam Merkezi olacak. İçinde yüzme havuzlarından, fitness salonlarına, sauna, hamam, iş atölyelerinden, ofislerden tutun kafetarya türü sosyal donatı alanlarının olduğu, ayna zamanda etrafında açık spor faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez olacak. Yapılıp bitirildiği takdirde birçok bölgede bulunan sosyal yaşam ve spor merkezlerinden daha büyük olacak. İnşallah yapısı ve görüntüsü itibariyle güzel bir görünüm haline geliyor. İnşallah buranın da aynı hizmet binamız gibi örnek olabilecek bir Sosyal Yaşam Merkezi olacağına inanıyorum. Hedefimiz burayı Temmuz ayında bitirmektir” ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ