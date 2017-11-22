TCDD büyük bir atak yaparak gelişmeye devam ediyor. Başta Türkiye geneli olmak üzere Malatya’da da büyük bir atakla gelişen hizmetler, ileriki dönemlerde hem daha kaliteli hizmetler sunacak hem de gelişimiyle dünyaya örnek olacak gibi. TCDD gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgiler veren TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, önemli açıklamalarda bulundu.

ŞEBEKELERİNİN ALTYAPISI YENİLENDİ

Taşımacılık artırma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ülker, “Hepimizin medyadan takip ettiği kadarıyla bu dönemde demiryollarının bütün şebekelerinin altyapısı yenilenmiş, hızlı trenler devreye sokulmuş, bu arada tüp geçit olarak boğazın gerdanlığına bir güzellik katan tüp geçit hizmete sunulmuştur. Bakü-Tiflis Demiryolu’nun bir iki hafta önce hizmet alındığını hepimiz biliyoruz. Bütün ülke genelinde taşımacılığın artırılması çalışmalarını başlatmıştır ve şu anda bu çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.

DİNAMİK MUAYENE İSTASYONU KURDUK

“Başlatılan bu yatırım seferberliğine bölge olarak biz de payımıza aldık” diyen Ülker, şunları kaydetti:

“Son 7-8 yıl içerisinde aldığımız yatırımlarla bölgemizin altyapısını yeniledik. Geri bakım diye ifade ettiğimiz merkezden merkeze kaynak işlemlerini tamamladık. Sıkıntılı trenlerin süratini düşüren, seyrini tehlikeye sokan, heyelan bölgelerini, sıkıntılı kısımları proje geliştirerek ıslah ettik. Bu arada Malatya il sınırları içerisinde özellikle merkezde modern tesisler inşa ettik. Bir dinamik muayene istasyonu kurduk. Trenler seyir anında, seyir halindeyken tabir caizse emarını çeken bir tesis kurduk. 7 bölgenin içerisinde 3yerde bulunan Dünyada da sayılı teknolojilerden sayılan en modern tekerlek torna atölyesinde kurduk. Lojistik merkez ile ilgili çalışmalarımız hem Genel Müdürlük bazında hem de bölge bazında takip ediliyor, bu çalışmalarda da son aşamaya gelindi. 2003 yılında Yazlak İstasyonu’nda özel sektörümüzün taşımacılığını yapmak üzere yükleme rampası ihdas ettik ve hizmete sunduk. Yine hızlı tren etüt projelerinin bu yılsonu itibariyle genel müdürlüğümüze teslim edileceği ve gelecek yıl içerisinde yapımı ihalesine çıkaracaktır.”

MUTLU SARIGÜL