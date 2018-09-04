Bölgede TÜFE yüzde 2,82 arttı

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,30 arttı. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin dahil olduğu bölgede ise TÜFE aylık yüzde 2,82 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜİK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

BÖLGELERE GÖRE…

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 14,50 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ağustos 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.”

Diğer taraftan TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde TÜFE’de aylık yüzde 2,82 artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,63 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,52 artış gerçekleşti.

KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ…

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 6,15 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti.

Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 6,02), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 4,97), ulaştırma (yüzde 4,61), eğlence ve kültür (yüzde 2,37), haberleşme (yüzde 2,18), lokanta ve oteller (yüzde 0,75), eğitim (yüzde 0,43), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 0,43), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 0,31), sağlık (0,08) harcama gruplarında artış gerçekleşirken; giyim ve ayakkabı (yüzde 0,22) harcama grubunda düşüş gerçekleşti.

DİĞER HARCAMA GRUPLARI

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 27,36 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ulaştırma (yüzde 27,17), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 24,67), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 24,01), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 20,77), giyim ve ayakkabı (yüzde 20,34), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 20,09), lokanta ve oteller (yüzde 10,75), eğlence ve kültür (yüzde 10,35), eğitim (yüzde 7,2) artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde yumurta oldu. Yumurta ücretinin ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 28,74), karpuz (yüzde 28,59), salça (yüzde 24,26), kömür (yüzde 19,68), mücevher(altın) (yüzde 13,73) oranında artış gösterdi. busabahmalatya.com

KURU SOĞAN’DA DÜŞÜŞ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde kuru soğan oldu. Kuru soğanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 29,40), havuç (yüzde 18,60), domates (yüzde 18,04), sinema (yüzde 10,61), ceket(erkek için) (yüzde 5,97) oranında düşüş gösterdi. busabahmalatya.com