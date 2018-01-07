Onkoloji Hastanesi’nin 2019 yılının ilk yarısında bitirilerek hizmete girmesini istediklerini dile getiren Çalık, “217 yataklı, yaklaşık 90 milyon TL bedelle yapılacak olan Onkoloji Hastanesi, 84 kemoterapi ünitesi, 16 poliklinik ünitesi ile birlikte 6 katlı olarak tamlanacak. Onkoloji Hastanesi Malatya ve bölge için çok önem arz ediyor”dedi.

BÖLGEDE TEK OLACAK

Çalık, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde açılacak olan bölgenin ilk Onkoloji Hastanesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Onkoloji Hastanesi’nin 2019 yılının ilk yarısında bitirilerek hizmete girmesini istediklerini dile getiren Çalık, “217 yataklı, yaklaşık 90 milyon TL bedelle yapılacak olan Onkoloji Hastanesi, 84 kemoterapi ünitesi, 16 poliklinik ünitesi ile birlikte 6 katlı olarak tamlanacak. Onkoloji Hastanesi Malatya ve bölge için çok önem arz ediyor. Bölgemizdeki hastalarımızın tedaviye ulaşımını kolaylaştırmak adına bu yatırımı çok önemli buluyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin ilk ve tek hastanesi olarak hizmete girecek” şeklinde bilgi verdi.

ONKOLOJİ HASTANESİNİN HİKAYESİ

Çalık şunları söyledi:

“Onkoloji Hastanesinin Malatya’ya kazandırılmasında talimatlarını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda desteklerini esirgemeyen Kalkınma Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir şeyi söylemem gerekir, bu proje bitene kadarda söyleyeceğim. Bütün vatandaşlarımız, Malatya için projeleri varsa, mutlaka bizimle paylaşsınlar. Bu projeyi bizimle ilk paylaşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’dir. Dosyayı da getirdiğinde de bütün arkadaşlarımız olmaz gözüyle bakmıştık. Dosyasını alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza da teslim ettiğimiz de de Onkoloji Hastanesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları hem Sağlık Bakanlığımız hemde Kalkınma Bakanlığımız nezdinde vücut buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın o talimatı ile Onkoloji Hastanesi Malatya’ya kazandırılmış oldu.”

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