Bölge Müdürlüğüne geri sayım

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya’yı ziyaret etti. Birçok ziyaretlerinin ardından son olarak Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu üyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ı makamında ziyaret eden Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

Arslan ve beraberindekilerin kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TESKOMB Yönetim Kurulu üyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Halk Bankası Genel Müdürü, Bölge Birliklerini onurlandırdığını söyledi.

GURUR VE ŞEREF DUYUYORUZ

Halk Bankası Genel müdürlerinin esnaf ve sanatkarların sorunlarıyla birebir ilgilendirdiklerini ifade eden Başkan Bayram, “Sizin Malatya’mızda olmanızdan gurur ve şeref duyuyoruz. 1970 yılında kurulan Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret eden ilk Halk Banka’sı Genel Müdürüsünüz. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki Halk Bankası'nın esnaf camiası arasındaki yeri çok farklıdır. Özellikle 2002-2003 yılından sonra Gelen Genel Müdürlerimiz gerçekten esnaf ve sanatkarın derdini birebir dinleyen, esnaf ve sanatkarın içinden geleni müdürlerimizdi. Özellikle Tevfik Bilgin Genel Müdürümüz ile bir büyüme yakaladık. Ondan sonra tüm gelen Genel Müdürlerimiz bizimle birebir ilgilendiler. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MUKAYESE BİLE EDİLEMEZ

Kendilerine verilen kredilerden de bahseden Başkan Yılmaz, “Ben kısaca ifade etmek istiyorum ki 2002 yılında Türkiye genelinde kullandığımız kredi limiti 150 milyondu. Bugün malumunuz olduğu gibi yaklaşık 28 milyar TL’nin üzerinde kredi kullandırdık. Mukayese etme gibi bir şansımız dahi kalmadı. Aradaki farkı hangi ölçülerle ifade edebileceğiz onu bilemiyoruz. Bizim verdiğimiz krediler yüzde 50 devlet destekli krediler. Türkiye'de şu anda Halk Bankası vasıtasıyla vermiş olduğunuz kredilerden daha uygun bir faiz sistemi ile verilen bir kredi çeşidi yoktur. Bölge birliğimiz de bundan 5 yıl öncesine kadar 150-200 milyon olan plasmanımız bugün 700 milyona yaklaşmıştır. Bu da bölge birliklerinin küçük esnaf ve sanatkârın kalkınmasında gerçekten büyük bir rol oynadığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Biz de Halk Bankası olarak Malatya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ise, 48 yıldan bu yana Malatya’ya gelen ilk Halk Bankası Müdürü olduğunu bilmediğini ve bunun kendisi için bir sürpriz olduğunu belirtti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV YÜRÜTÜYOR

Halk Bankası’nın ülke için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “Sizin de ifade ettiğiniz gibi Halk Bankası esnaf ve sanatkar etle tırnak gibidir, kalp ve beyin gibidir. Birisi olmadığı zaman diğerinin varlığının bir anlamı olmadığını aşikârdır. Esnafımızı ülkemiz ekonomisinde çok çok önemli yere sahiptir. Sadece ekonomik büyümeye destek vermiyorlar, aynı zamanda sosyal adaleti, sosyal barışın, toplumsal barışın da tesis edilmesinde çok çok önemli bir görev yürütüyor. Biz de bu kadar önemli olan bir camiayla iş ortaklığı bunun ötesinde bir kader ortaklığı, gelecek ortaklığı yapıyor olmamız da Halk Bankası için çok çok önemli ve ülkemiz için de önemlidir diye düşünüyoruz. Halk bankamız 80 yılını kutluyor. 1908 yılında faaliyete başladı ve 80 yıldır başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor. O açıdan Türkiye esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Halk Bank'ın ülkemiz adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağı çok önemli hizmetler vardır ve olmaya devam edecek” diye konuştu.

BİRKAÇ İLİ BURAYA BAĞLAYACAĞIZ

Malatya’da kurulması planlanan bölge müdürlüğüyle ilgili de bilgiler veren Arslan, “Biz Malatya'ya çok önem veriyoruz. Malatya'da 8 kooperatifimiz, 28 birlik kooperatifimiz var. Biz Halk Bankası olarak Malatya’da bir Bölge Müdürlüğü kurmaya karar verdik. Malatya ilini başka illerden yönetmek yerine Malatya'yı bizzat kendi içinden yönetilmesi önemli. Bayramdan sonra inşallah olur. Bunun için daha hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğiz. Artık Malatya kendine sahip bir Bölge Müdürlüğü olacak Halk Bankası açısından. Birkaç ili de buraya bağlayacağız. Malatya'nın bugün bu potansiyeli var. Malatya’da son derece dinamik ve geleceği umutla bakan bir iş dünyası var Esnafımız da bu iş dünyasında çok önemli bir role sahip” ifadelerine yer verdi.

KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Konuşmaların ardından TESKOMB Yönetim Kurulu üyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a kayısı ve plaket takdim ederken, Arslan ise Bayram’a bir fincan takımı hediye etti.

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