Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Yeşiltepe bölgesinde yer alan Çakmak Kışlası’nın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini dile getirdi. BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulunan Başkan Şahbaz, Çakmak Kışlası’nın kentsel dönüşüme açılacağı yönünde duyum aldıklarını ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Çakmak Kışlası’nın kentsel dönüşüme açılacağını kendilerine söylediğini ileri süren Başkan Şahbaz, bunun için halkın görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

MUHTARLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMALI

Çakmak Kışlası ve Askeri Hastane’nin bulunduğu bölgeye büyük bir park yapılmasını isteyen Başkan Şahbaz, şunları kaydetti:

“Çakmak Kışlası’nın Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme açılması için birtakım çalışmalar olduğunu Sayın Belediye Başkanı Ahmet Çakır bize söyledi. Bununla ilgili bölgenin ve mahallelinin görüşleri alınmadan bir projeye uygulanmaya çalışıyorlar. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'her yeri betonlaştırmayın' diye seslenişi bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkartı. Eğer bir şey yapılacaksa bölgede yaşayan insanların görüşleri, o bölgedeki kanaat önderlerinin, muhtarların görüşleri alınmalı. Bu bölgeye 'ne yapalım, ne gerekli?' diye sorulmalı. Çoğu büyük şehirlere milli parklar, botanik parklar yapılıyor. Şu anda Malatya'da nefes alacağınız herhangi bir yer yok. Bir Abdullah Gül Park'ı var, oraya da bütün yaz boyu kimse sığmıyor. Özellikle bu bölgeye bir tane büyük bir park yapılmalı. Bu alana çok geniş kapsamlı, içerisinde hayvanat bahçesi, gezi yerleri, piknik alanları, havuzları bulunan ve Malatya'nın geleceği için güzel bir park alanı yapılmalı. Eğer burada kentsel dönüşüm olursa birilerine rant gidecek.”

MALATYA'YA YAKIŞACAK BİR PARK YAPSINLAR

Bazı büyükşehirlere botanik parklar yapıldığını Malatya’nın da büyükşehir olduğu için Malatya’ya da bu hizmetin yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Şahbaz, “TOKİ zaten çalışıyor. Ama buraları binalaştıracaksa buyursunlar Yeşiltepe'ye kentsel dönüşüm yapsınlar. Bu 600-700 dönüm araziyi, Malatya'ya yakışacak bir park yapsınlar. Burayı insanların yazın gidip, orada rahat gezebilecekleri, tatil günlerinde çocukları ile eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir alana çevirsinler. Bunun için özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum, buraya kentin dokusunu bozmadan çok güzel bir park yapılsın, muhtar ve bölge halkının görüşü alınsın. Burası yapıldığı zaman sadece Yeşiltepe Bölgesi'ne hitap etmeyecek, bütün Malatya'ya hitap edecek. Böylece dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayacağız ve bundan dolayı da gurur duyacağız. Diğer büyükşehirlere botanik parklar yapıldı. Biz de Büyükşehiriz ve biz de bu illerle yarış durumunda olmalıyız” ifadelerini kullandı.

KATLARI YÜKSELTSİNLER

Askeri Hastane için birçok talepleri bulunmasına rağmen taleplerinin dikkate alınmadığını kaydeden Başkan Şahbaz, “Askeri Hastanenin bir göğüs hastanesi olsun istedik. Çünkü orası ormanlık bir alan. Bu isteğimiz olmadı. Yanık ünitesi yapılsın dedik olmadı. Fizik tedavi olsun dedik olmadı. Kısacası burası için birçok şey söyledik ve hiçbiri olmadı. Yani bizim istediğimiz şeyler olmayacaksa bunun ne anlamı var? Asıl buraya ne yapılıp yapılmayacağına bu bölgenin insanı karar verecek. Çevreyolunun altındaki imar katını yükseltsinler. Zaten Cumhurbaşkanımız da ‘dikey değil de yatay anlamda büyüyün’ diyor. Biz de beş, altı kat olsun istiyoruz. Çevreyolunun altı böyle düzelir. Belediye yaptığı çalışmaları halka yansımadan, her şeyi halkın haberi olmadan yapıyor. Bu yanlış. Bu günler halkla birlik olma zamanı ve ülkenin de buna ihtiyacı var” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL