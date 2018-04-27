Bol Adaylı Seçime Vatandaş Yorumu

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Karabük ve Zonguldaklılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi.24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendiren Karabüklüler ve Zonguldaklılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da Türkiye’nin ilk devlet başkanı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çoklu aday çıkmasının bir şey ifade etmediğini ifade eden Karabük ve Zonguldaklılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi yeniden kazanacağını ve gerekli cevabı 24 Haziran’da vereceklerini söyledi.

KOCAELİ

Kocaeli’de “Muhalefet nedir” sorusuyla karşılaşan vatandaşlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yanlış tutumlarını örnek vererek, gerçek muhalefetin Türkiye’de olmadığını ifade ettiler.

Kocaeli’de “Muhalefet nedir ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında çok sayıda aday olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorularını yanıtlayan vatandaşlar, ilginç cevaplar verdi. Muhalefet kavramını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarıyla açıklayan bazı vatandaşlar, “Muhalefet karşıt görüş bildirmektir ama maalesef bizde öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kimi bulup bulamayacaklarını şaşırmış durumdalar. Herhangi bir değişiklik olacağını sanmıyorum. O da Ekmeleddin İhsanoğlu gibi olacak yani” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Şu an Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu muhalefet, muhalefet değil. Yani karalamak ve vatan hainliği yapıyorlar. Muhalefet, doğru ve yanlışları görmektir. İktidarı daha güzel işler yapması için yönlendirmektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adaylar çıkacak. Hepsi boyunun ölçüsünü alıp gidecek. Dün Cumhurbaşkanı yaptırmadıkları adamın peşine düşmüşler bugün. Onu getirip cumhurbaşkanı yaptırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Muhalefeti, 'gündemde kalmak için konuşan Kemal Kılıçdaroğlu' olarak tanımlayan bir genç de, cumhurbaşkanlığı yarışı için, “Devlet baba işbirliği içinde Tayyip baba seçimi alır” şeklinde konuştu.

Muhalefet terimi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağır şekilde eleştiren bir başka İzmitli vatandaş da, “Muhalefetin normalde iktidardaki partilere yardımcı olması gerekiyor. Hele de şu durumda. 15 Temmuz, dış etkenler var, ekonomiyi bozmaya çalışan insanlar var. Burada Kılıçdaroğlu ve eşrafı maalesef Türkiye’yi daha da kötü bir yere çekmek için mücadele veriyorlar. FETÖ’yü de sırtlarına almışlar gezdiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de boş çıkarlar, yorgunluk olur onlar için. Millet yine kendi iradesiyle AK Parti hükumeti iradeyi tekrar eline alır, Cumhurbaşkanımız yerinde kalır. Böyle olması da gerekiyor. Böyle olmadığını düşünürsek çok büyük bir kaos içinde oluruz” ifadelerini kullandı.

DOĞU’DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TAM DESTEK

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 3 Kasım 2019’dan 24 Haziran 2018’e çekilmesi, gözleri cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan isimlere çevirdi. Erzurumlu vatandaşlar 24 Haziran 2018’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erzurumlu vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçileceğini, MHP ile yapılan ittifak sayesinde her zamanki seçimlerden daha fazla oy alacağı yorumunu yaptı. Bazı vatandaşlar ise Recep Tayyip Erdoğan’a 50 tane aday çıksa bile yine kazanacağını söyledi.

Seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkan rakipleri "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakipsizdir" diyerek değerlendiren Erzincanlılar, konuşulan adaylar için de "Ezilecek adam çoğalıyor" şeklinde nitelendirdi.

Ağrılı vatandaşlar seçimi AK Parti ve MHP ittifakının kazanacağını söyledi. Muhalefet partilerine şans tanımayan vatandaşlar ilk turda seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını belirtti. Vatandaşlar İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin zayıf olduğunu kaydetti.

KARSLILARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

Karslılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da Türkiye’nin ilk devlet başkanı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çok aday çıkmasının bir şey ifade etmediğini ifade eden Karslılar, Türkiye’nin içeride ve dışarıdaki düşmanlarına gerekli cevabın 15 Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran'da da Türk halkı tarafından verileceğini söyledi.

IĞDIR'DAN ERDOĞAN'A TAM DESTEK

Iğdırlı vatandaşlar da yapılacak seçimde adayların çok olmasının bir anlamının olmadığını ve Başkanlık seçimini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını belirtti.

Bayburt’ta Erdoğan’ın karşına çok sayıda aday çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? soruna vatandaşlar, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Kendisinin de dediği gibi topunuz gelin hiç fark etmez. Kim çıkarsa çıksın aday olarak" şeklinde cevap verdi.

Ardahan'da da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Aday sayısının fazla olmasının sonucu değiştirmeyeceğini dile getiren Ardahanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk devlet başkanı olacağını söyledi.

ELAZIĞ, BİNGÖL VE TUNCELİLER'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Elazığ, Bingöl ve Tunceliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çok fazla aday çıkmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan’dan iyisini bulamayacaklarını belirten Elazığlı Veysel Köktaş, “5, 6 parti birleşip bunu yıkmaya çalışıyorlar. Bunu da yıkamazlar. Kılıçdaroğlu daha bir SSK’yı yönetemedi. Orayı batırdı. Türkiye’yi nasıl yönetecek. Gelsin cevap versin, veremez. Gelsin kendi aday olsun. Aday da olamıyor. Onunla çalışmak boşunadır” dedi.

Erdoğan’ın karşısına çok sayıda aday çıkmasını kötü değerlendirdiğini ifade eden Haydar Baygeldi ise, “Çünkü Türkiye’yi dünyaya tanıtan Recep Tayyip Erdoğan’dır. O benim anam, babam ve amcam değil. Ama Türkiye’yi dünyaya tanıttı. Daha bunun üstüne başkan gelemez. Ne konuda olursa olsun Tayyip giderse Türkiye gitti. Açık ve net” dedi.

Hiçbir adayı istemediğini belirten Veli Gül ise, “Tek Tayyip’i istiyorum. Türkiye’ye Tayyip Erdoğan sahip çıktı. Başkası var mı? Tayyip Erdoğan bir babadır” şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 senedir iktidarda olduğunu anımsatan Zülfü Akbulut da, “Adamdan bir zarar gelmemiş. Adam devamlı iyi bir şey yaptı, kötü bir şey yapmadı. Bizde bundan sonra onu takdir ederiz. 5 sene daha kazanmasına seviniriz. Zaten bu sefer kazanırsa memlekette bir takım şeyler yapar. İş güç, hepsini yapmaya çalışır, niyeti de o dur ve ona da uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Her partinin Cumhurbaşkanının karşısına çıkabileceğini dile getiren Ali Çakmak ise, “Çünkü Türkiye’nin maddi ve manevi sıkıntıları için, daha güzelleşmesi için adaylar çıkabilir. AK Parti’de olmak üzere her parti bizim için önemlidir. Herkese yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bingöl

Demokrasilerde olması gereken durumların yaşandığını belirten Servet Ayık, “Gayet normal bir durum tek adayın çıkması zaten doğru olmazdı. Eğer demokratik bir devlette laik bir sistemle yönetiliyorsak birçok adayın çıkması gayet normal bir durumdur” dedi.

Çok kötü senaryolar düzenlendiğini aktaran Bayram İnak ise, “Bu senaryonun içinde herkes bir tarafa gelmiş hükümetimizi gerçek anlamda yıkmaya çalışıyorlar. Özellikle hedeflerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah, Erdoğan’ın yanındadır. Zalimin zulmü belirli bir yere kadardır. Allah Erdoğan’dan razı olsun, ben engelli biriyim, onun sayesinde üç ayda bir engelli maaşı alabiliyorsam onun ancak elinden öpülür” diye konuştu.

Demokrasinin gereği birçok aday olabileceğini aktaran İbrahim Aytar da, en güçlü aday yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktardı.

Tunceli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çok fazla aday çıkmasını genel açıdan bir yöntem olduğunu düşündüğünü belirten Serkan Sarıataş, “Fakat ikinci tura kalma durumunda kimin etrafında birleşilecek. Sanıyorum muhalefetin önce buna karar vermesi lazım. Ben bir nedenden ötürü sandığa gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

Birçok siyasi partinin mutlaka göstereceği adayların olması gerektiğine değinen İnan Çelik, "Adalet aslında böyle bir şey. Başlangıç aşamasında birçok parti, kendi adayını göstereceği ve bu sürecin ikinci tura geçebileceğini düşünüyor. Fakat mutlaka bu işin en güçlü adaylarından biri olan kişiler de tabi ki de bunun daha çok tedbirini alacak ve ona göre çalışma stratejisi uygulayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının karşısına birden fazla aday çıkmasını Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından çok önemli olduğunu düşündüğünü anlatan Şükrü Kılıç da, "Çünkü demokrasi güçlerinin sahada olması lazım. Hepimiz madem ki tek adam rejimine karşı sokaktaysak, halkın sesi olmak istiyorsak, her partinin kendi adayını çıkarmasını Türkiye açısından çok doğru buluyor ve destekliyorum” şeklinde konuştu.

İç Anadolu'da vatandaşlara göre muhalefet işlevini yerine getirmiyor

Kayserili, Kırşehirli ve Niğdeli vatandaşlar muhalefetin işlevini yerine getirmediği konusunda birleşti.

Seçime sayılı günler kala, Orta Anadolu’nun üç kenti Kayseri, Kırşehir ve Niğdeli vatandaşlar, muhalefeti değerlendirdi. Farklı illerde yaşamalarına rağmen, görüş birliği etmiş gibi konuşan vatandaşlar, muhalefetin işlevini yerine getirmediğini ifade etti.

Kayseri’deki bir vatandaş muhalefet deyince akla CHP, İyi Parti ve Saadet Partisinin geldiğini, ancak hiçbirinin beklenen muhalefeti yapmadığını söylerken, Niğdeli vatandaşlar da, seçime az zaman kalmasına rağmen muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıklayamamasını eleştirdi. Kırşehirliler ise, yanlışlara çözüm üretmesini bekledikleri muhalefetin vatandaştan oy talep almak için bir nedeni bulunmadığını dile getirdi.

Güneydoğu, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor

Güneydoğu'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı için çok sayıda aday çıkmasının sonucu değiştirmeyeceğini belirterek, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Seçime çok sayıda ismin katılmasının sonuca etki etmeyeceğini belirten vatandaşlar, seçimin galibinin Recep Tayyip Erdoğan olacağına inandıklarını kaydetti.

Gaziantep, Kilis ve Adıyamanlılar aday sayısının fazla olmasının sonucu değiştirmeyeceğini söyledi

Kimi vatandaşlar Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını söylerken, kimileri ise aday sayısının önem taşımadığını ifade etti. Erdoğan haricinde başka bir ismin kazanma şansının bulunmadığını belirten bazı vatandaşlar da, "Aday çok olsa da olmasa da ilk turda Recep Tayyip Erdoğan kazanır. İsteyen herkes aday olabilmelidir. Ama sonuç değişmez. Aday çıksa da çıkmasa da bizim için fark etmiyor. Biz Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise ahlaklı adayları önemsediklerini fakat sonucun yine değişmeyeceğini ifade etti. Bazıları ise Erdoğan'ın yüzde 60-65 oranında oy alacağını savunarak, "Çıkan adayların ahlaklı olması lazım. Bu adayların daha önceden vatandaşlara neler verdiklerine bakmak lazım. Bu vesileyle bu kadar adayın çıkmasından sıkıntı olmaz. Ülkenin durumunu göz önüne aldığımız zaman 16 yıldır Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye neler kazandırdığını vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmamış olsaydı bu ülke şu anda bölünmüş olabilirdi. Biz vatandaşlar bunun bilincindeyiz. Hepimizin seçeceği aday Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bizler kararımızı verdik. Kaç tane aday çıkarsa çıksın karar belli. Yüzde 60 ve ya yüzde 65 oranıyla Cumhurbaşkanı tekrardan Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” diye konuştu.

DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ÇOK ADAYLIĞA KARŞI

Diyarbakırlılar 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birden çok adayın olmasına karşı olduklarını belirtti. Vatandaşlar, muhalefetin de tek aday etrafında birleşmesi gerektiğini belirtti.

Diyarbakırlılar 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her partinin kendi adayını çıkarmasını değerlendirdi. Kimi Cumhur İttifakı’nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan dışında kimseye şans tanımadıklarını belirtirken, bazı vatandaşlar da muhalefetin tek aday etrafında birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Herkesin kendi görüşüne, yaşına ve tecrübesine göre yorum yaptığını belirten Fahri Tekeş, “Cumhurbaşkanını Allah var etsin. Devlet adamıdır, hakkından çıkıyor, cesaretlidir, imanlıdır. Her parti kendi adayını gösterecek ama hiçbir partiye şans yok. Cumhurbaşkanından başka kimsenin de şansı yoktur” dedi.

Birden çok adayın olmasının muhalefet cephesinin sıkıntıya sokacağını söyleyen İzettin Mutlu ise, “Aralarında uzlaşmadıkları takdirde başarı da alamazlar. Tek aday üzerinde uzlaşılırsa belki bir netice çıkacaktır. Onlar da kendi aralarında zaten adeta husumetli bir şekilde davranışları vardır. Birlerini kaldırmazlar. Muhalefet açısından herhangi bir başarı elde edeceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Birden çok adayın olmasını güzel olarak değerlendirdiğini kaydeden Abdulvahap Kurt, şunları söyledi:

“Bence de adayların çıkması gerekli fakat ben muhalefetin ortak bir aday çıkararak seçime girmesini doğru buluyorum. Çıkan adaylar şu an yetersiz.”

KARADENİZ'DEN DESTEK

Giresun'da Emine Ekmekçi isimli vatandaş, geçmiş yıllarda yaşadığı bir anısını paylaşarak "Erdoğan benim oğlum. Siz hiç açlık gördünüz mü? Bundan iyi hükümeti nerede bulacaklar? Küçükken babamlarda açık vardı ve o dönem 1 kilo buğday için kardeşim Keşap ilçesine yürüdü. O vakitte ise buğdayı denize döküp milleti aç bıraktılar. Bundan iyi hükümet bulabilir mi bu millet?" dedi.

Hürmüs Çelik isimli vatandaş ise "Başımıza hayırlı olan gelsin, hayırsız olan da gitsin" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Recep Tayyip Erdoğan’ı fazla aday çıkmasının etkilenmeyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Rizeli olduğunu ve Giresun’da yaşadığını kaydeden Ömer Turanlı ise, Cumhurbaşkanının ‘burası er meydanı’ sözünü benimsediğini belirterek "Herkes karşısına çıkabilir ama Cumhurbaşkanının 24 Haziran seçimlerinde ipi göğüsleyeceğine yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan vatandır, Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran akşamı bu ipi göğüsleyeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Trabzon'da Cevdet Uzunali isimli vatandaş, adaysız seçim olmayacağını belirterek "Demokrasi varsa adaylar olacaktır. Adaysız seçim olmaz. Demokrasinin güzelliği budur. Tek vatandaş tercihine göre oyunu kullanır" derken, Leyla Arduç isimli vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kimsenin aday çıkmasını istemediğini dile getirerek, “Recep Tayyip Erdoğan bir tanedir” ifadelerini kullandı.

Lütfü Yazıcı isimli vatandaş da, AK Parti’nin tek başına iktidar olacağını ifade ederek, "Karşısına aday çıksın kimse bir şey alamaz. Yine tek başına iktidardır" şeklinde konuştu.

RİZE SEÇİMLERİN İKİNCİ TURA BİLE KALMAYACAĞINDAN EMİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize, seçimlerin ikinci tura bile kalmayacağından emin. Rize’nin Çayeli ilçesi Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğinden emin olduklarını ifade ederken, bir çoğu ise seçimin 2. tura kalmadan sonuçlanacağını dile getirdi.

ÇANAKKALE'DEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

24 Haziran seçimleri öncesi Çanakkaleliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söylediler.

Muhalefetin erken seçime çok hazırlıksız yakalandığını belirten Hasan Dahan, "Kendileri hemen hemen ülke gündeminde meydana gelen her olumsuzlukta hemen erken seçim istiyorlardı. Erken seçim geldi kapılarına, hazırlıksız olduklarını bütün Türkiye'ye gösterdiler seçimle ilgili. Milletvekili istifalarından, ben bir kere milletvekillerinin memnun olarak istifa etmediklerini düşünüyorum, basında yer aldığı görüntülerle" dedi.

Emin Başol ise, "Türkiye'de çok çok zayıf bir muhalefet olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük eksikliğinin de güçlü bir muhalefete sahip olmaması olarak görüyorum. CHP'den İYİ Parti'ye istifa ederek geçirilen 15 milletvekili içinde diyebileceğim tek şey birazcık daha dik durabilselerdi keşke. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de öyle birisini görmüyorum. 3 kişi 5 kişi birleşip seçimi 2. tura doğru taşıyabilirlerse bence yapabilecekleri en büyük başarıyı yapmış olurlar ama 2. turda da Tayyip Erdoğan'ın bence kesinlikle bu ülkenin ilk başkanı olacaktır" dedi. Veli Kamış ise, "Muhalefet kısaca, çakallar birleşti, kurdun üstüne yürüyor" şeklinde konuştu.