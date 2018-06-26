Böcek ilaçlamada dikkat edilmesi gerekenler

Tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkları yayan bu haşerelerin mutlaka ilaçlanması gerekir. Böcek, haşere, karınca, hamam böceği gibi yaygın türlerden hemen her alanda karşımıza çıkar, kurtulabilmek için ise böcek ilaçları kullanılmalıdır. Haşere ilaçlarının Sağlık Bakanlığından onaylı olmasına da dikkat edin.

BÖCEK İLAÇLAMA VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

Böcek ilaçlama teknikleri kokusuz ilaçlama, kokulu ilaçlama ve jel ilaçlama olarak karşımıza çıkar. Kokusuz ilaçlamada ilaçlanacak mekanda yaşayan kimselerin evi terk etmesine gerek yok. İlaçlar, insan sağlığını olumsuz bir etki yapmaz, yalnızca böcekler üzerinde etkilidirler. Jel ilaçlamada da aynı şekilde ilaç direkt olarak mücadele edilen böcek veya haşere türüne etki eder. Jel ilaçla temasa geçen böcek ölür ve ölü böcek diğer böceklerin ölümünü de sağlar. Çok ciddi böcek vakalarında kokulu ilaçlama uygulanır. Püskürtme yöntemiyle ilaçlama yapılır. Uygulama yapılırken mekanda herhangi bir canlı bulunmamalıdır. Uygulamayı yapan kişiler maske kullanarak ilaçlama yaparlar. Kokulu ilacın gıdalarla temas etmesi tehlikelidir. Kapalı tutulan mekana, ilaçlamadan 6 saat sonra geri dönülebilir. Ortam havalandırılmalıdır. Karışım ve sıvı ilaçlar kullanılarak yapılan bu yöntem oldukça etkilidir.