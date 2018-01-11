MAZLUMDER Malatya Şubesi, dün Malatya Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, 28 Şubat'tan dolayı mağdur olan insanların özgürlüğüne kavuşmalarını ve yeniden yargılanmaları gerektiğini ile getirdi. Yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu basın açıklamasını MAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Aslan yaptı.

Birilerince bin yıl sürecek, birilerince ise bitti denilen 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Aslan, buna rağmen, özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bunun bütün ağırlığıyla devam etmekte olduğunu dile getirdi.

KİŞİLER MAĞDUR EDİLMEKTE

Bu sorunun çözülmesi kendileri için bir onur mücadelesi olduğunu belirten Başkan Aslan, “28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı, brifingli ya da paralel yargının elamanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu bir vasatta 28 Şubat tutsakları 20 yıldan uzun bir süredir içeride olup, bu kişilerin anne, baba, eş ve çocuklan ise halen cezaevi yollarında mağdur edilmektedirler. Çoğunluğu işkenceli soruşturmalar, üretilmiş ya da darbenin bir diğer ayağını oluşturan kartel medyası tarafından şişirilmiş deliller, önyargılı ve brifingli yargılamalar neticesinde cezaevine girmiş Müslüman mahpusların, 20-25 yılı bulan sürelerle cezaevlerinde tutulması yaşanan hukuksuzluğu en açık haliyle ortaya sermektedir. Vurgulamak gerekir ki sürekli olarak çeşidi bahanelerle ucu açık ileri tarihlere ertelenen bu sorunun çözülmesi bizler için bir onur mücadelesidir” diye konuştu.

TALEPLER

MAZLUMDER olarak, söz konusu hukuksuzluğu kınadıklarını söyleyen Başkan Aslan, şunları söyledi:

“Binlerce insanın hayatım karartmış olan 28 Şubat sürecinin ve bu sürecin bütün aktörlerinin aydınlatılmasını; 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını; 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”







MUTLU SARIGÜL