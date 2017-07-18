Yemek programı İl Müftüsü Ümit Çimen'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İl Müdürlüğü yetkililerinin açılış konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Ali Kaban, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya çalıştığı, onların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi. Devletin, şehitlerin yakınları ve gazilere sonsuz cömertliğini gösterdiğini anlatan Kaban, "Sizler bizim en büyük değerimiz için vatanımız, dinimiz sayılabilecek bütün kutsallarımız için canlarını feda edenlerin emanetlerisiniz. Bizim kapımız sizlere her zaman açık, biz de sizleri ziyaret etmek isteriz" dedi.

HABER MERKEZİ