18 Temmuz 2017 Salı

“Bizim kapımız her zaman sizlere açık”

Vali Ali Kaban, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazileri onuruna düzenlenen yemek programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

16 Temmuz 2017 Pazar 19:13
“Bizim kapımız her zaman sizlere açık”

  Yemek programı İl Müftüsü Ümit Çimen'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İl Müdürlüğü yetkililerinin açılış konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Ali Kaban, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya çalıştığı, onların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi. Devletin, şehitlerin yakınları ve gazilere sonsuz cömertliğini gösterdiğini anlatan Kaban, "Sizler bizim en büyük değerimiz için vatanımız, dinimiz sayılabilecek bütün kutsallarımız için canlarını feda edenlerin emanetlerisiniz. Bizim kapımız sizlere her zaman açık, biz de sizleri ziyaret etmek isteriz" dedi.

HABER MERKEZİ
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