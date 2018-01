AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’yi makamında ziyaret etti. Şube Başkanlarının da bulunduğu toplantıda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bentli, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’e ‘Hoş geldiniz’ diyerek, Milletvekili Şahin’in kendilerine her türlü desteği verdiğini dile getirdi.

Göreve başlayalı 45 gün olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Bentli, “Biz 4 başkan ve 8 başkan yardımcısıyla göreve başladık. Göreve başlayalı yaklaşık 45 gün oldu. Diğer arkadaşlarımızın da neredeyse 1 ay olmak üzere. Allah mahcup etmesin diye dua ediyoruz. Sizlerin desteğiyle inşallah devam eden yatırımlarımızı aksatmadan hızlandırarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

HASTANE SAYISI 25’E ÇIKTI

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Daha önce Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak devam eden sağlıktaki yapı lav edildi ve yerine Sağlık İl Müdürlüğü olarak yeni bir yapısal reform gerçekleşti. Sağlıkta biz çok iyi yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. 2002’den bu zaman kadar geçen sürede hasta memnuniyeti olsun, yapılan yatırımlar olsun, çalışan personel sayıları olsun, hastane sayısı, acil sağlık hizmetleri, nitelikli yatak sayısındaki iyileştirmeleri basın açıklamasında dile getirmiştik. Biz iktidara geldiğimizde Malatya’da hastane sayısı 12 yanılmıyorsam şu anda 25’e çıktı. Sağlık hizmetlerin verildiği merkezleri milletimizle buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz. Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürü Daire Başkanları olan arkadaşlarımıza, uzmanlarımıza, diğer bütün kademelerde görev alan arkadaşlarımıza başarılar ediyorum” diye konuştu.

SABIR HER ŞEYİN İLACIDIR

Bir gazetecinin “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi için verilen randevular insanlarımız için gerçekten işkence ve insanlara uzun zamanlı bir randevu veriliyor. Ayrıca özel hastaneler hastalardan alınan muayene ücretleri çok fazla. ‘Serbest piyasa’ deniyor ama bununla ilgili bir standart oluşturulabilir mi?” sorusuna cevap veren Milletvekili Şahin, “Özel hastanelerde bir sıkıntı olup olmadığıyla ilgili bana bir şikayet gelmedi. Orada mevzuat düzenlemesi neyse o harfiyen uygulanıyor. Ama randevulu sistem vatandaşlarımız için bir çileye dönüşmesin diye uygulanıyor. Bizim sağlıkta yapmış olduğumuz düzenlemelerde gerçekte aslına uygun değil de vatandaşlara çile çektirilerek bir bedel ödetiliyorsa buna karşıyız. Sağlıkta böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Çünkü oraya giden insanımız en sıkıntılı olduğu bir anda, canı burnunda diyebileceğimiz, sabrının tükenmiş olduğu, kendisine bir an önce şifalı bir elin değmesini bekleyen bir hastamızı değil bir saat 1-2 dakika bile öteleme asla ve asla gündemimizde yok ve bu bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey. Bu geçiş sürecidir. Sabretmek lazım. Sabır her şeyin ilacıdır” diye cevap verdi.

MUTLU SARIGÜL