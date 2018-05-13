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“Bizim işimiz sevda için”

Malatya'da Hüseyin Doğan Dede Anma Etkinliği düzenlendi. Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biz de bir gönül elçisi Hüseyin Doğan Dede’yi anmaya, onun huzurunda gönüller yapmaya geldik” dedi.

“Bizim işimiz sevda için”

Malatya'da Hüseyin Doğan Dede Anma Etkinliği düzenlendi. Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biz de bir gönül elçisi Hüseyin Doğan Dede’yi anmaya, onun huzurunda gönüller yapmaya geldik” dedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:28
“Bizim işimiz sevda için”

Ağbaba sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik” diyor Yunus Emre, sevgili dostlar, sevgili canlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Hüseyin Doğan Dede’nin Hakk’a yürüyüşünün 35. yıl dönümü Hüseyin Doğan Dede’yi anma etkinliği ile Kırlangıç Köyü’nden Malatya’ya, Türkiye’ye, ‘Bu coğrafyada barış içinde, huzur içinde bir arada yaşamak istiyoruz’ mesajı gönderiyorsunuz. 72 millete bir nazardan bakan anlayışla kimseyi üstün görmeyen, kimseyi geride bırakmayan,
bir elinde aslanı, bir elinde ceylanı kucaklayabilen; Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız’ öğretisini dillendiriyorsunuz. Bölen değil birleştiren, dışlayan değil kapsayan, kimseyi ötekileştirmeden, farklılıkları zenginlik kabul eden anlayışınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum.
Hüseyin Doğan Dede’nin Hakk’a yürüyüşünün üzerinden 35 yıl geçti. Alevi-Sünni ayrımı yapmadan ihtiyacı olan herkese ekmeğini pay verebilmiş bir barış elçisi olan Hüseyin Doğan Dede’yi saygıyla anıyorum.
Değerli dostlar;
İnançlarımız, kültürümüz ve geleneklerimiz farklı gibi görünse de özümüze baktığımızda birbirimizden bir farkımız yok. Derdimiz, yaralarımız, acımız ya da sevinçlerimiz farklı da olabilir fakat hepimiz ülkemizi çok seviyor, birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. ’Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir’ diyoruz. Bu topraklar dünyaya örnek insanları yetiştirmiş bereketli topraklardır. Avrupa’da Ortaçağ karanlığında insanlar farklılıklarından dolayı cezalandırılırken, bu topraklarda barış hoşgörü hakimdi. Bu nedenle dünyanın örnek aldığı değerlerimiz varken bizim başka bölgelerden değerler transfer etmemize gerek yok. Bizim başka topraklardan alınacak kültüre ihtiyacımız yok. Bizim yeni semboller ithal etmemize gerek yok.

Biz Anadolu’yuz. Bu topraklar tüm dünya’ya barış, hoşgörü, kardeşlik tohumları eken dervişler, pirler, tasavvuf düşünürlerini yetiştirmiş. Bu topraklar, Mevlana’yı, Hacı Bektaş’ı, Hacı Bayram’ı, Ahmet Yesevi’yi, Yunus Emre’yi, Niyazi Mısri’yi, Hüseyin Doğan Dede’yi yetiştirmiş. Sadece bu değerler mi ? Elbette ‘Hayır’. Bu topraklar Dünya’nın en büyük askeri dehalarından, en büyük devrimcilerinden, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştirdi. Demokrasi olmazsa olmazımızdır.
Ortadoğu’da akan kanı görünce, kardeşin kardeşi boğazlamasını görünce, bugün Kırlangıç Köyü’nde ortaya konulan birliğin değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bizim başka topraklarda ki değerlere ihtiyaç yok. Elimizdeki değerleri korumaya ihtiyacımız var. Bizi biz yapan, birliğimizdir. Bu duygularla, Hüseyin Doğan Dede’yi bir kez daha saygıyla anıyor, birlik lokmasına emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcıları selamlıyorum.”

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ChpHüseyin Doğan DedeVeli AğbabaMalatya
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