Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Kırçuval Mahallesi Muhtarı Hıdır Kahve ve bazı birim müdürleri ile birlikte Kırçuval Mahallesi’nde tamamlanan kaldırım düzenleme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada konuşan Kırçuval Mahallesi Muhtarı Hıdır Kahve, yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaptığı icraatlardan dolayı Sayın Başkanıma teşekkürler ediyorum. Öte yandan Başkan yardımcılarım ve daire müdürlerime teşekkür ediyorum. 2,5-3 ay içinde benim mahalleme bağlı 4 sokağımı bitirdiler. Çok yoğun çalışmalar sergilediler. Bazı sıkıntılarımız mutlaka olmuştur ancak yapılan çalışmalar bu sıkıntıları unutturdu. Sıkıntılarımızdan kurtulduk. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

REKOR DENİLECEK ZAMANDA YAPILIYOR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AYKOME tarafından Battalgazi Belediyesi’ne teslim edilen sokakların rekor denilecek bir zaman zarfından kaldırım düzenleme ve asfalt çalışmalarının yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğuna dikkat çekerek, “Fen İşleri Müdürlüğümüz Battalgazi’mizin her noktasında her kemsinde yoğun bir çalışma içerisinde. Özellikle AYKOME tarafından bize teslim edilen sokaklar, rekor denilecek bir zaman zarfında yapılıyor. Az önce muhtarımız 4 sokak dedi ama bu bölgede 15 sokağımız yapılıyor. Öte yandan Başharık, Çöşnük ve diğer mahallelerimizin hemen hemen hepsinin Alt Yapı Koordinasyon Merkezi tarafından bize teslim edilen tüm sokak ve caddelerin bize ait olan kısımları Battalgazi Belediyesi tarafından vatandaşın mağduriyetine mahal verilmeden yapımı gerçekleştirilmiştir. Şu anda da Kırçuval Mahallemizdeki yapılan sokakları bizzat yerinde görüp incelemek için buradayız. Buradaki yapılan çalışmalardan dolayı Fen İşleri ekiplerimize ve ilgili müellif firmaya da teşekkür ediyorum. Hakikaten işlerini temiz ve düzgün yapmışlar” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ