Vali Mustafa Toprak, şehit J. Asb. Kd. Çvş. Hüsnü Bilgiç’in cenaze törenine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında Jubb Al Barazi bölgesinde terör örgütünün havan saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Arapgir ilçesine kayıtlı 1988 Doğumlu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’in naaşı Arapgir Hacı Osman Ağa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Arapgir Mezarlığı’na defnedildi.

NE KADAR GURUR DUYSANIZ AZDIR

Şehidin cenaze törenine katılan ve şehidin babası Fethi Bilgiç ve annesi Hülya Bilgiç’e başsağlığı dileyen Vali Toprak, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz güçlü bir devlet, halkımız güçlü bir halk, tarihi şan ve şerefle dolu ordumuz güçlü bir ordu, Jandarma Teşkilatımız güçlü bir teşkilat, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ülkemize yönelik hain girişimler ve tehditler karşısında hepimizin ortak gücü ile bu hainlere karşı duruyoruz. Şehidimizin Sosyal Medyada paylaştığı ‘Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır’ sözlerinin ne kadar manidar olduğunu bilmenizi isterim. Evladımızı şehit eden bu hainler asla emellerine ulaşamayacaklar, kahrolup gidecekler, cennette yerine alacak olan evladınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve onun temsilcileri olan bizler her zaman sizlerin yanınızdayız ve her zaman sizinle olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehidin naaşının sarılı olduğu Türk bayrağı ve fotoğrafının 2. Ordu Kur. Bşk. ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ile birlikte şehidin babasına verilmesinin ardından İlçe Kaymakamlığına da uğrayan Vali Toprak, daha sonra ilçeden ayrıldı.

HABER MERKEZİ