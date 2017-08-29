Uzun zamandan bu yana servisçilerle okul müdürleri arasında yaşanan servis ücretleri tartışmasına Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı son noktayı koydu. Okul müdürleriyle yaptığı bir toplantıda okul müdürlerini uyararak, “Biz ticaret yapmıyoruz” diyen Tatlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitimci olduklarını ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Tatlı, okulları çocukların güvenle gelip okuyacakları bir ortam hazırlayacaklarını söyledi.

GERİSİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Okulların bir ticari alan olmadığını dile getiren Tatlı, “Bizim yaptığımız iş çok değerli bir iştir. Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Bizim yaptığımız işin telafisi yoktur. Bunu en iyi bilen bizleriz. Bizim dışımızda olan ama bize yansıyan bu tarz şeylere müsaade etmeyelim. Okullarımız eğitim ve öğretim yuvamızdır, ticari alanlar değildir. Servislerle pazarlık yapın. Servislerle pazarlığınızı ne kadar ekonomik yoksunluk içinde olan öğrenci taşıyabilecek öğrenciler üzerinden yapın. Servisleri denetleyin. Okul aile birliği servisten para alırsa denetleyemezsiniz. Adam önünüze parayı koyar. Açık yüreklilikle söyleyeyim böyle bir şey yok. Ama bu sürekli kamuoyunda gündeme getiriliyor. Biz servisleri denetleme noktasındayız. Okul servis aracı yönetmeliğinde hangi şartlar öngörülmüşse biz bu şartların yerine getirilip getirilmediğini, sağlanıp sağlanmadığını denetim noktasında olan kişileriz. Bu işe bu boyutla bakarız. Geriye kalan boyutu öğrenci velisi hangi servisle gelmek istiyorsa ne kadar veriyorsa bizi ilgilendirmiyor” şeklinde konuştu.

SİZ DENETLEYİN!

Ülkenin geleceğini yeniden inşa ettiklerini belirten Tatlı, “Bu işi düzenleyen kurulumlar var ve bizim dışımızda olan şeyler bunlar. Okul servis ücretlerini belirleyen kurumlar var. Kaldı ki parayı veliler veriyor. Pazarlığı veli yapsın, siz denetleyin. İzmir’de ki olayı biliyorsunuz. Denetleyin arkadaşlar. Eğer okul aile birliği ile ilgili bu sıkıntılar devam ederse duruma müdahale edin arkadaşlar. Gerekçemiz şu; bizim çok daha önemli işlerimiz var. Biz bu ülkenin geleceğini şekillendiriyoruz. Bu ülkenin geleceğini yeniden inşa ediyoruz. Müfredatlarımız değişti. Bakın bu ülkenin milli manevi değerlerine bağlı, bilimsel, akademik anlamda kendisini geliştirmiş, kendisine güvenen, girişimci ve dünyayı dönüştürebilen gençlik yetiştirebilmek için yola çıktık. Bu ideallere sahip olan bireyler olarak bizler bu idealleri gerçekleştirecek olan nesilleri yetiştirecek olan servisçiler bağışla falan anılmamalıyız. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bizim her bir vatandaşımız okullarımıza katkısı ile alakamız var. Katkı sunmak isteyen her bir vatandaşımıza kapılarımız açıktır maddi ve manevi olarak. Kim ne sunabilirse sunsun. Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Ama bunun olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bazen konuşulabiliyor. Ama olabilir. Çünkü bazen biz de yanlış yapabiliyoruz. Varsa yanlışımız bunları düzeltelim” ifadelerini kullandı.

GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ

“Servislerde uyulması gereken kurallarla ilgili denetim yetkisi okul yönetimindedir” diyen Tatlı, “Servis araçları ile alakalı, servis şoförleri güvenlik soruşturmalarını yapacaklar. Yani çocukları emanet ettiğimiz araçlarının şoförlerinin kimler olduğu, ne yaptığı, ne yapmadığını bileceğiz. Servislerde uyulması gereken kurallarla ilgili denetim yetkisi okul yönetimindedir. Elbette bizimle birlikte mevzuatın yetki verdiği başka kurumlarda var ama o bizi ilgilendirmez. Biz orayla mevzuatın gerektirdiği ölçüde iş birliğini geliştiriyoruz. Fiilen mevzuatın bize yüklemiş olduğu sorunlar var. Bu konuda bütün arkadaşlarımın daha hassas davranmasını istiyorum. Okullarımızın çevreleri ile güvenli bir ortam oluşturmasında gerekli hassasiyeti gösterelim. Eğitim- öğretim yılı içerisinde gerekli önemi gösteriyorsunuz. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Okullarımızda güvenlik olayları ile alakalı son 2 yıldır çok ciddi sorunlarla karşılaşmadık. Bu anlamda hem sizlere hem okul yöneticisi olarak hem de öğretmenlerimize hem öğrencilerimize hem velilerimize hem de bu konuda desteğini esirgemeyen her zaman yanımızda olan güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİZ DE DENETİM NOKTASINDA VARIZ

Güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tatlı, “Bu yıl da inşallah sorunsuz, kazasız, belasız bir döneme girip, dönemi başarı ile bitirmeyi temenni ediyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Süreç içerisinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında geri kalan kısımda biz yokuz.Gerekçe çok net. Veli kendisi servisi seçiyor, parasını ödüyor ve biz de denetim noktasında varız. Bu konuda tartışmaya başkalarının ithamlarına, şu oldu, bu oldu, bana zorla para yatırdılar gibi şeylerle anılmayalım. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Kağıt ihtiyacınızı ben karşılayacağım. Velinizden kağıt, toner, temizlik malzemesi istemeyin. Çünkü eminim bir ya da iki duyarlı velimiz ihtiyacımız olan kağıt ve temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayacaktır. Bazı okullarımızda olmayan okullarımızın ihtiyacı olan malzemeleri karşılasınlar” söylerinde bulundu.

TEDBİRLERİ ALALIM!

Kantinler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

“Okul kantinlerimizde 2 konuda dikkatli davranacağız. Bir sağlıklı ve güvenli gıda konusu, iki çalışanların güvenliği konusunda. Bu konuda okul aile birliğimiz neyi gerektiriyorsa onları yapalım. Bu konuyla ilgili kurumları denetleyelim. Biz denetliyoruz. Ama bizim dışımızda ilimizdeki ilgili kuruluşlara, İlçe Müdürümüz aracılığıyla mutlaka denetim talebimizi iletelim. Ve mevzuatımızın yasakladığı hiçbir gıdanın bulundurulmamasına dikkat edelim ki benim şu ana kadar ziyaret ettiğim bütün okullara bakıyorum. Yasaklanmış olan, Sağlık Bakanlığımızın uygun görmediği hiçbir gıda yok ve bu konuda titizliğimiz devam etsin. Sizler gerekli gördüğümüz talepleri bize yazın biz de ilgili kuruluşlara yazacağız. Orda çalışan insan kaynakları bizim birer kardeşlerimizdir. Bütünün içerisindeki birer bireydir. Burada çalışanlarımız da mevzuatımızın ön görmüş olduğu kurallara uygun davranmaları için gerekli tedbirleri alalım.”







MUTLU SARIGÜL