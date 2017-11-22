Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yeşilyurt İlçe Başkanlığı için Emekli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Oktay Şahintürk, adaylığını açıkladı. Dün parti il binasında CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın açıklamaya katılmadığı iddiasıyla gergin başlayan basın açıklamasında ilk açıklamayı CHP eski Yeşilyurt İlçe Başkanı ve şu anda da CHP İl Başkan adayı Ahmet Küçükşahin yaptı.

Battalgazi ilçe Başkanlığına aday olan CHP eski İl Genel Meclis Üyesi Vahap Altunok’un adaylığını açıkladığını dile getiren Küçükşahin, açıklama yapılırken CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın Altunok’un yanında olduğunu söyledi.

BİZ KENDİSİNE KÜS DEĞİLİZ

Kendilerine yönelik baskının başından beri devam ettiğini ileri süren Küçükşahin, şu iddialarda bulundu:

“Ancak şu anda gördüğünüz gibi bize küsmüş vaziyette. Bu ayrımcılık, bu kumpas başından beri devam ediyor. Biz kendisine küs değiliz. İl Başkanı olarak ilçe başkanlığına aday olan arkadaşımızın yanında bulunması gerekiyordu. Ama şu anda burada bulunmuyor. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin takdirlerine sunuyorum. Biz bu baskıya başından beri, 1,5 yıldır maruz kalıyoruz. Kendisinin karşısına bu baskıdan Cumhuriyet Halk Partisini kurtarmak adına ben İl Başkanlığına aday olduğumu daha önce açıklamıştım. Benimle birlikte aday olan Oktay Şahintürk Yeşilyurt İlçe Başkanlığına adayı. Malumunuz her ikimiz de, ben Yeşilyurt İlçe Başkanıydım, Oktay Şahintürk de Yeşilyurt ilçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Enver Bey’in organize etmesiyle Yönetim Kurulundan 6 arkadaş istifa etti ve istifalar neticesinde de Yönetim Kurulu düştü. Daha sonra ikimiz hariç, aynı şahısları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadılar. Dolayısıyla olay böyle cereyan etti. Şu anda Oktay Şahintürk Yeşilyurt İlçe Başkanlığına adaydır ve adaylığını açıklayacaktır.”

İLÇE BAŞKANI OLABİLMEK İÇİN ADAYIM

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Emekli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Oktay Şahintürk de, kendisini tanıttı. Şahintürk, “İsmim Oktay Şahintürk’tür Yeşilyurt merkezdenim. Yani Çırmıktılıyım. Emekli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürüyüm. Yaklaşık 2 yıldır CHP Yeşilyurt ilçe yönetiminde görev yapmaktayım. Yönetim Kurulu üyelerimizin bir bölümünün istifası nedeniyle tüzük gereği 23 Ekim günü görevimiz sona erdi. Aralık 2017’da yapılacak olan CHP Yeşilyurt İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olabilmek için adayım. Hatırlanacağı üzere 7 Haziran seçimlerinde CHP Yeşilyurt yüzde 17.2 oy almıştı. Arkasında yapılan bir Kasım genel seçimlerinde de bu oy oranı yüzde 15.6’ya düşmüştü. İlçe başkanı olduğum takdirde bu oy oranını yüzde 28’lere yüzde 29’lara çıkarmayı hedefliyorum. Bunun için gerekli olan alt yapıyı oluşturdum. Delegeler tarafından görevlendirildiğim takdirde zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayacağım. Ayrıca İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yeşilyurt eski İlçe Başkanı Sayın Ahmet Küçükşahin ile de birlikte çalıştığımız bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL