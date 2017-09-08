Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesine el birliği ile güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran ve İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’e ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran’ı ziyaretinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi burası bizim eski mekanımız. Buranın yapılmasında da Belediye olarak çok emeğimiz ve gayretimiz oldu. Bugün değerli İlçe Müftümüzün göreve başlaması, değerli Kaymakamımızın burada göreve başlamış olması bizim için de ayrıca bir övünç kaynağı” diye konuştu.

ORTAK BİR SİNERJİ OLUŞTURACAĞIZ

Gürkan, “Bugün hem sayın müftümüzü ziyaret ettik. Görevinde başarılar temennisinde bulunduk. Akabinde de Sayın Kaymakamımızın yanına geldik. Kaymakamımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. İnşallah Battalgazi’mizde hem Mülki Amirimiz Sayın Kaymakamımız hem müftümüz ve diğer daire müdürlerimizle birlikte ortak bir sinerji oluşturarak Battalgazi’mizi mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında hep birlikte elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Battalgazi’de şimdiye kadar çok güzel hizmetler yapıldı. Özellikle buradaki kültürel varlıklarımızın, tarihi eserlerimizin ayağa kaldırılmasında günümüze ve geleceğimize taşınması noktasında geçmiş yöneticilerimizle çok güzel ortak çalışmalar yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de değerli Kaymakamımızın mihmandarlığında değerli daire müdürlerimizle birlikte el ele vererek Battalgazi’mizi daha güzel yarınlara taşıma noktasında gayret göstereceğiz. Ben değerli müftümüze de değerli Kaymakamımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ortak paydamız Battalgazi’mize daha güzel hizmetler etmek dileğiyle kendilerine teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

BATTALGAZİ İÇİN BİR ŞANS

Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle ben de böyle tarihi kadim bir ilçede göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Hakikaten Malatya, özelde de Battalgazi tarihi kadim bir şehir. Burada görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Değerli başkanımız da az önce ifade etti; ortak paydamız Battalgazi. İlçemizin menfaatine ve faydasına olacağını düşündüğümüz konularda inşallah güzel şeyler yapacağımızı ümit ediyoruz. Bugüne kadar bizden önce burada görev yapan arkadaşlarımız gereken hassasiyeti göstermişler, görevlerini zaten ifa etmişler. İnşallah bundan sonra biz de oraya bir taş, bir tuğla koyabilirsek bunun mutluluğunu yaşayacağız. Başkanımız sağ olsun belediyecilik konusunda, ayrıca geçmişten gelen devlet memuru olmasının vermiş olduğu özelliklerden kaynaklanan sebeplerden dolayı oldukça tecrübeli bir insan. Kendisi Battalgazi için bir şanstır. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok güzel şeyler yapacağına inancım tamdır. Hep beraber güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan, ziyaret esnasında Kaymakam Duran’ı 9. Kervansaray Buluşmaları’na davet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

HABER MERKEZİ