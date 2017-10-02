"Biz bölgedeki kardeşlerimizin oyuna gelmemesini istiyoruz"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı gayrimeşru referandum ile ilgili, "Türkiye'yi hesap edemeyenler ve hafife alanlar elbette ki bunun cezasını ödeyeceklerdir" dedi.
30 Eylül 2017 Cumartesi 17:17
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Kale İlçe Kongresine katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, Türkiye'nin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğini belirterek bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu ve Türk milletinin de bu bedeli ödediğini söyledi. Türkiye’yi bölmeye çalışanların bunda başarılı olamadıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Dünya birleşirken birileri özellikle İslam ümmetini, Müslümanları bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Oysa biz 'ayrılıkta zahmet birleşmede rahmet olur' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla ayrılmak, parçalanmak, birbirimize düşmek bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.
Bakan Tüfenkci, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlere her daim sahip çıktıklarını aktararak, en zor zamanlarında hep Kürtlerin yanlarında olduklarını ifade etti.
Bakan Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı referandumla ilgili "Bu hesap yapılırken özellikle Türkiye'yi hesap edemeyenler, katamayanlar, bölgesinde ağırlığını hissetmeyenler, hafife alanlar elbette ki bunun cezasını ve bedelini de zaman içerisinde göreceklerdir. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin yapmış oldukları ikazları dikkate almayanlar maalesef kendi halklarına o bedelleri ödetmek zorunda kalacaklar. Biz bölgedeki kardeşlerimizin oyuna gelmemesini istiyoruz. Bedel ödememelerini istiyoruz. Bu ümmet 100 yıldır çok bedel ödedi. Gerçekten çok acılar çektik. Zengin toprakların yoksul çocukları olarak yetiştik ve bizi hep sömürmeye çalıştılar. Gerçekten bu ümmetin ve milletin çıkarlarını düşünen lider Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edecek" dedi.
"Referandum komedisin bitmesi için de az bir zaman var"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Sözde özgürlük çığırtkanlarına bizim cevabımız olacak, az kaldı. Referandum komedisin bitmesi için de az bir zaman var. Biz oradaki Türkmen kardeşlerimize, Kürt, Arap kardeşlerimize kendi kardeşimiz gibi sahip çıkarız. Ama özellikle Türkmen kardeşlerimizin de öz vatanında garip öz yurdunda parya olmasına da asla izin vermeyiz" şeklinde konuştu.
Bir referandumun ardından İsrail bayraklarıyla kutlama yapılmasının tek sebebinin oradaki işgal olduğunu belirten Çalık, "Bütün Müslümanlar bir araya gelip beraber hareket etmek zorundayız. Müslümanların birbiriyle savaşmaları sonucunda ağıtlar Kürtçe, Türkçe, Arapça yapılıyor. Kutlamalara baktığımızda ise İngilizce, Almanca Fransızca yapılıyor" diye konuştu.
AK Parti Kale İlçe Kongresine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı.
Kongrede AK Parti'nin mevcut Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
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