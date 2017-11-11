11 Kasım 2017 Cumartesi

Bitkisel ürün sigortalarında yeni üretim sezonu açıldı!

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Bitkisel Ürün Sigortaları 2018 yılı üretim sezonu için poliçe başvurularının 6 Kasım tarihi itibarıyla başladığı belirtildi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:16
Bitkisel ürün sigortalarında yeni üretim sezonu açıldı!

  Açıklamada, üreticilerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalarının ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından bitkisel ürünler için son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, sistemde yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla tarım sigortalarını yaptırmalarının büyük önem taşıdığının altı çizildi ve üreticilere sigorta yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTARIM SİGORTALARI HAVUZU

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