Açıklamada, üreticilerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalarının ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından bitkisel ürünler için son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, sistemde yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla tarım sigortalarını yaptırmalarının büyük önem taşıdığının altı çizildi ve üreticilere sigorta yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuldu.



HABER MERKEZİ