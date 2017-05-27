Polat yazılı mesajında, "Müslüman’ın heyecanla beklediği Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bir kez daha kavuşabilmiş olabilmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayı, tüm İslâm âleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanıdır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir. Ramazan ayı, insanların kendi iç dünyalarını terbiye etmesi, yoksulları doyurup gözetmesi, sevap ve ödülün bir fırsat olarak yakalanması bakımından yardımlaşma, dayanışma, rahmet ve bereket ayı, tüm güzellikleri içerisinde barındırmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran Ramazan Ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği özel bir zaman dilimidir” dedi.

HABER MERKEZİ