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"Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, görev süresi boyunca diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını belirterek, “Malatya’da hizmet bayrağını en yukarılara taşıma gayretinde olacağız. Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız” dedi. 

"Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, görev süresi boyunca diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını belirterek, “Malatya’da hizmet bayrağını en yukarılara taşıma gayretinde olacağız. Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız” dedi. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:57
"Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız"

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Kırteke ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 
Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Mustafa Kırteke, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızın Yeşilyurt’a güzel hizmetleri oldu. Bu güzel hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’ya güzel hizmetler katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandıç 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya hepimizin ortak evi. Malatya’ya sivil toplum kuruluşlarımız, dernekler ve odalarımız ile birlikte hizmet edeceğiz. Malatya’da hizmet bayrağını en yukarılara taşıma gayretinde olacağız. Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız. Malatya’ya hizmet etmek büyük bir şereftir” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
HİZMETHacı Uğur PolatMalatya
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