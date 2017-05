Et fiyatlarının bu Ramazan ayında artmayacağı söylesen de Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde fiyat artışı dedikodularına artık bir son vermek istediklerini kaydetti. Bundan dolayı Tarım ve Gümrük ve Ticaret bakanlarından et fiyatlarını belirleyecek yetkinin kendilerine verilmesini isteyen Başkan Taneli önemli açıklamalarda bulundu.

Her yıl spekülatörlerin Ramazan ayından önce etlerin fiyatlarıyla ilgili yaygara kopardıklarını ifade eden Başkan Taneli, spekülatörlerin et fiyatlarının yükseleceğini, fiyatların 50 TL, 100 TL olacağı gibi ciddi anlamda söylenti çıkartmaya gayret ettiklerini savundu.

HAYVAN TEDARİK ETTİK

Bu Ramazan ayında yeteri kadar hayvanın olduğunu ve et fiyatlarında bir artış beklemediklerini söyleyen Başkan Taneli, “Ama gerek Tarım Bakanlığımız olsun gerek Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği olsun bununla ilgili çalışmaları var. İşletmelerimizde yeteri kadar hayvanımız var. Bizler gerek yurt dışından gerekse de yurt içinden ciddi anlamda hayvan tedarik ettik. Hatta bizim aldığımız duyumlara göre Ramazan ayı geldi diye hayvanlarını piyasaya çıkartan birçok üreticimiz var. Ciddi olarak Ramazan ayı içerisinde bir hayvan kesimi olacak. Et fiyatlarının fahiş derecede yükseleceğine ihtimal etmiyorum, bunu tahmin de edemiyorum. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Çünkü Tarım Bakanımız et fiyatlarının artmaması için ciddi olarak çalışma yapıyor. İnşallah bu yıl Ramazan ayında hem üreticilerimiz rahat edecek hem de tüketicilerimiz rahat bir şekilde etlerini alabilecekler” şeklinde konuştu.

BİZİM SESİMİZE KULAK VERİN

Et fiyatlarının artmaması ve et fiyatlarını yükselten aracıların ortadan kaldırılması için Tarım ve Gümrük ve Ticaret bakanlarından bir istekleri olduğunu kaydeden Başkan Taneli, şu ifadelere yer verdi:

“Bu spekülatörlerin yaygarasını her yıl duyuyoruz ve bu haberleri duymama için bizim Tarım Bakanımızdan, Malatyalı olduğu için Gümrük ve Ticaret Bakanımızdan bir isteğimiz var. Bizim tek isteğimiz artık bizden hayvanın kilosunu 23-25 TL’ye alıp ve bunu fahiş fiyata satanların sözlerine değil asıl işin sahibi olan bizlerin seslerine kulak vermeleri gerekiyor. Eğer bizim sesimizi duyar, sözlerimize kulak verirlerse mutlaka eti doğrudan yetiştiricinden alınıp, bizim kanalımızla tüketicileri vermelerini istiyoruz. Bu konuda birliklere yetki verilmeli. Ben kesinlikle kasap kardeşlerimi bu konuda tenzih ediyorum. Tonlarca et satıp, milyonlarca lira para kazananlara karşı sözüm ve bu görevin bizlere verilmesi gerekiyor. Eğer et bizim üzerimizden tüketicilere giderse her yıl et yükseldi yaygarasına bir son verilecek ve et fiyatları artmayacak. Devlet eğer üretici birliklerine yetki verirse doğrudan üretici birlikleri kendi üreticisinden maliyeti ne kadarsa hayvanı alacak karı hesaplandıktan sonra tüketiciye verecektir. Aradaki spekülatörler de böylece ortadan kaldırılmış olur. Bizler üreticiden alacağız hayvanı, kendi mağazamızda keseceğiz ve tüketicilere dağıtacağız. Bunun da kasaplara hiçbir etkisi olmayacak. Eğer et fiyatlarını bizler belirlersek çok iyi olacak. Tek dileğimiz aradaki aracıları ortadan kaldırmak.”

KARABORSACILARA ‘HAYIR’ DENMESİ LAZIM

İsteklerini Tarım Bakanına bir dilekçe göndererek bildirdiklerini belirten Başkan Taneli, dilekçede neler yazdıklarını da söyledi. Başkan Taneli, “Bu konuyla ilgili Tarım Bakanımıza bir dilekçe gönderdik. Dilekçemiz de ise şunları ifade ettik: Biz üreticiler olarak aracıların eti üreticilerden 25 TL’ye alıp, 45 TL’ye tüketiciye satmasına asla razı değiliz. Hayvan bizim, yem bizim, bakım bizim, akşama kadar hayvanların arasında olan biziz. Kara gelince sermayemiz kadar kar ediyoruz. Aracılar üreticilerden 1 katına et alıyorlar, eti 2 katına satıyorlar. Bu alışverişten ne üretici ne de tüketici faydalanabiliyor. Aracılar hem üreticinin kazancını yiyorlar hem de tüketiciden fazla para alıyorlar. Artık Sayın Bakanımızın bu karaborsacılara ‘Hayır’ demesi lazım. Bu ülke bu tefecilerden çok çekti. Devlet üretici birliklerine yetki verecek, birlik kendi üreticisinden mamulü alacak, üreticinin mağazasında aldığı ürünün masrafları hesaplandıktan sonra 25 TL’ye aldığı ürünü 30 TL’den tüketiciye satacak. Böylelikle hem üretici karaborsacının eline düşmeden malını değerinde satacak hem tüketici de ürüne 2 kat para ödemeyecek” diye konuştu.





















MUTLU SARIGÜL