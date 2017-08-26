Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve İlçe Teşkilatı dün BUSABAH’ı ziyaret etti. Ziyarette bazı açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, Yeşilyurt İlçe Teşkilatı olarak 3 hafta önce 2’nci olağan kongrelerini yaptıklarını ve yönetimi gençleştirdiklerini söyledi.

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Kaya, şunları kaydetti:

“Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bugün siyasi görüşü ne olursa olsun bu zor günleri yaşarken özellikle Malatya’mızda ve ülkemizde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ülkesi olmayanın, bayrağı olmayanın ne partisi olur, ne dini olur, ne de imanı olur. Bizim ortak değerlerimiz vardır. Öncelikle birbirimize, değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu vesileyle bizim birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Yeşilyurt teşkilatı olarak bayramdan hemen sonra kamu kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, hem bayram hem de tekrar seçilmemiz dolayısı ile ziyaret edeceğiz. Onlarla beraber iç içe olacağız. Kamu kuruluşları, kaymakamımız, valimiz, emniyetimiz, jandarmamız bittikten sonra, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra, bölgemizde gitmediğimiz ev, çalmadığımız kapı çalmayacak. İnsanların sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Neler yapmamız gerektiğini, hangi konularda, nasıl yardımcı olabileceğimizi, sıkıntıları nasıl dile getirebiliriz, onların istişaresini yapacağız. Halkımızla iç içe olacağız. Sizin vesilenizle Malatya’da ki tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bu arada BUSABAH çalışanları olarak bizi nezakette bulunup, kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Bundan sonraki yayın hayatınızda sizlere başarılar dileriz.”

ÇOK DOĞRU BİR KARAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak’taki referandum kararına, “Bu referandum, Kürdistan provasıdır, Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır” tepkisini değerlendiren Başkan Kaya, “Genel Başkanımızın konuşmasını ben de dinledim. Genel Başkanımız her zaman dik duruşunu, doğru söylemini muhafaza eden bir liderdir. Doğru söylüyor. Barzani’nin referanduma gitme sebebinin altında Orta Doğu’da bir Kürt Devleti’nin kurulacağı gerekiyor. Biz biliyorsunuz ki PKK ile uzun zamandır mücadele ediyoruz. Ülkemiz ekonomik bakımda da diğer anlamda da çok zafiyetler verdik. Şimdi Genel Başkanımızın dediği doğru. Barzani’nin yapmış olduğu referandum orada yaşayan özellikle bizim Türkmen kardeşlerimizi de hiçe saymaktadır. Bu vesile ile ümit ediyoruz ki Hükümetimiz bu konuda ciddi önlemler alır. Ve gerçekten Barzani’nin bugün taviz tavizi getirir” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL