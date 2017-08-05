Battalgazi Belediyesi tarafından şifalı suları ile bilinen İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmalar, 4 etap halinde tamamlanacak. Birinci etap çalışmaları Eylül ayında tamamlanacak olan İspendere İçmeleri’nde incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri’ni bölgenin şifa merkezi haline getireceklerini söyledi.

ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Başkan Gürkan, Eylül ayında İspendere İçmeleri’nde sürdürülen birinci etap çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydederek, “İspendere şifalı içme sularının bulunduğu mevkide yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek buraya geldik. Burada ilgili müellif firma ve yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, Eylül ayı başı itibarıyla birinci etap bölümünü artık vatandaşın hizmetine açılması noktasında mutabakat sağladık. İkinci, üçüncü, dördüncü etap çalışmalarda zaman içerisinde devam edecek. Ama Eylül ayı içerisinde bu birinci etap çalışmalar bitirilerek şifalı suların bulunduğu yerin ve yürüyüş kulvarlarının vatandaşa açılması sağlanacak diye düşünüyorum” dedi. (Bülten)

HABER MERKEZİ