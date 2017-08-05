05 Ağustos 2017 Cumartesi

Birinci etap çalışmalarda sona gelindi

Battalgazi Belediyesi tarafından İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmaların birinci etabında sona gelindi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmalarda birinci etabın Eylül ayı içerisinde bitirilerek, vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:37
Birinci etap çalışmalarda sona gelindi

Battalgazi Belediyesi tarafından şifalı suları ile bilinen İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmalar, 4 etap halinde tamamlanacak. Birinci etap çalışmaları Eylül ayında tamamlanacak olan İspendere İçmeleri’nde incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri’ni bölgenin şifa merkezi haline getireceklerini söyledi.

ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Başkan Gürkan, Eylül ayında İspendere İçmeleri’nde sürdürülen birinci etap çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydederek, “İspendere şifalı içme sularının bulunduğu mevkide yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek buraya geldik. Burada ilgili müellif firma ve yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, Eylül ayı başı itibarıyla birinci etap bölümünü artık vatandaşın hizmetine açılması noktasında mutabakat sağladık. İkinci, üçüncü, dördüncü etap çalışmalarda zaman içerisinde devam edecek. Ama Eylül ayı içerisinde bu birinci etap çalışmalar bitirilerek şifalı suların bulunduğu yerin ve yürüyüş kulvarlarının vatandaşa açılması sağlanacak diye düşünüyorum” dedi. (Bülten)

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya