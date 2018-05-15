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Biri gitti, biri kaldı

Yeni Cami’nin önü Kızılay Kan Merkezi konteyneri ve belediye ekmek büfesi ile kapatılmış durumdaydı. BUSABAH gazetesinin ısrarla gündeme taşıdığı konteyner sonunda kaldırıldı. Ancak MEGSAŞ ekmek büfesinin meydandan kaldırılmaması vatandaşlardan tepki aldı.

Biri gitti, biri kaldı

Yeni Cami’nin önü Kızılay Kan Merkezi konteyneri ve belediye ekmek büfesi ile kapatılmış durumdaydı. BUSABAH gazetesinin ısrarla gündeme taşıdığı konteyner sonunda kaldırıldı. Ancak MEGSAŞ ekmek büfesinin meydandan kaldırılmaması vatandaşlardan tepki aldı.

15 Mayıs 2018 Salı 11:03
Biri gitti, biri kaldı

Kızılay Kan Merkezi konteyneri ve MEGSAŞ ekmek büfesiyle Soykan meydanı karmaşık bir görüntüye sahip olmuştu. BUSABAH’ın haberleri ses getirdi ve Kızılay Kan Merkezi konteyneri oradan kaldırıldı. Ancak MEGSAŞ ekmek büfesi maalesef henüz kaldırılmadı.

“EKMEK BÜFESİ GEREKSİZ “

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Mehmet Deniz, Kızılay kan merkezinin o bölgede olmasının uygun olmadığını, kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını, aynı şekilde MEGSAŞ ekmek büfesinin de kaldırılması gerektiğini, belediyenin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Yine vatandaşlardan Nazlı Aygün de Yeni Cami meydanının eskisi gibi sade olması gerektiğinin altını çizerek, yetkilileri duyarlı olmaya davet etti. Aygün, “Malatya'nın neredeyse insan yükünün en yoğun olduğu meydanlardan biri burası, bırakın eskisi gibi açık ferah kalsın. Böyle şeylere gerek yok” dedi.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEkmek BüfesiKIZILAYYENİ CAMİ
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