20 Ekim 2017 Cuma

“Bir yılda 4 defa açıldı”

Önceki gün yayınladığımız ‘100 metrelik yol, 4 yıllık çile’ haberine Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan bir açıklama ile açıklık getirildi. Haberde yer alan ve daha önce heyelandan dolayı kapanan 100 metrelik yolun halen kapalı kaldığı iddialarına cevap veren Belediye, söz konusu yolu bu yıl içerisinde 4 defa açtıklarını belirtti.

20 Ekim 2017 Cuma 11:25
“Bir yılda 4 defa açıldı”

  Battalgazi Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Haberde konu edilen yolun, sonbahar ve ilkbahar aylarında yağışın etkili olduğu dönemlerde yer yer yaşanan heyelan nedeniyle kapanmaktadır. Ancak, yolun kapanmasının ardından Belediyemiz ekipleri tarafından vatandaşlar mağdur edilmeden yol ulaşıma açılmaktadır. Yıl içerisinde yaşanan heyelan nedeniyle 4 kez belediyemiz ekipleri tarafından kapanan yol ulaşıma açılmıştır.

 

Açıklamanın devamında, “Heyelan nedeniyle yolun kapanması durumunda ise, alternatif ulaşım yolları bulunmaktadır. Haberde kullanılan fotoğrafta yer alan heyelan yığını ise, yolun içinde değil, yolun dışında yer almaktadır. Yaygın Mahalle Muhtarı Nihat Karataş’ın ifadeleri de iddiaları yalanlamaktadır. Muhtar Karataş, ‘Bu yolu heyelan nedeniyle kışın 4 defa açtık. Heyelan var, devamlı akıyor. Şu anda yol açık, sıkıntımız yok’ ifadelerini kullanmıştır” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ
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