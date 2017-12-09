TUİK verilerinden derlenen bilgilere göre, belediyelerce toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarının ise 1,17 kg olduğu tespit edildi.

Medyaya yılbaşından bu yana konuyla ilgili 10 bine yakın haber yansırken, belediyeler tarafından toplanan 32 milyon ton atığın yüzde 61,2'si düzenli depolama tesislerine, yüzde 28,8'si belediye çöplüklerine ve yüzde 9,8'i geri kazanım tesislerine gönderildi. Yüzde 0,2'si de açıkta yakarak, gömerek veya dereye/araziye dökerek bertaraf edildi.

YÜZDE 22'Sİ İSTANBUL'DA TOPLANDI

Belediyelerin atık toplamasında illere göre bakıldığında en fazla atık toplanan beş ilin, sırası ile yüzde 22 ile İstanbul, yüzde 7 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa ve Antalya’nın olduğu tespit edildi. Buna göre Türkiye’de toplanan toplam atığın yüzde 43'ü bu beş ilde bulunan belediyeler tarafından toplandığı anlaşıldı. Ayrıca belediyeler tarafından atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı 1996 yılında yüzde 71 iken 2016 yılında ise bu oranın yüzde 93'e yükseldiği belirlendi.

HABER MERKEZİ