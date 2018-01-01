DARBE GECESİ 2. ORDU

Malatya’da, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. 5 Ocak tarihinde BUSABAH’ın gündeme getirdiği bu görüntüler ulusal basında günlerce yer aldı. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından alınan ifadeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, “Orgeneral Adem Huduti’nin makam odasına girişi ve çıkışı esnasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasında iken Albay Bahadır Erdemli, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili’nin, Adem Huduti’nin Emir Subayı olan Sedat Kaya nezaretinde içeriye defalarca girip çıktıkları, giriş çıkışlarında askeri nizama uydukları, makam odasının iki adet kapısının olduğu, bu kapılardan birinde Koruma Astsubayı Fatih Gürcan’ın, diğerinde ise Hacı Eyyip Özcan’ın bulunduğu, bu nedenle bu odaya hiçbir zaman uzun namlulu silah ile girilmediği, Albay Bahadır Erdemli’nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak Emir Subayı Sedat Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı, Adem Huduti’ye herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasına giriş çıkışlarda askeri nizama uyulduğu, hiç kimsenin makam odasına uzun namlulu silahla giremediği, darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişilerce kendisine karşı hiçbir zor eylemde bulunulmadığı, kendi beyanına göre, bu asilerin ikna yöntemiyle bu işten vazgeçirilmeye çalışıldığı, daha sonra güvenlik kuvvetlerince darbeci oldukları iddia edilen kişilerin teslim alındığı, saat 16.40 sıralarında Tümgeneral Avni Angun ile birlikte makam odasından çıktıkları ve aşağı inerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldukları” şeklinde görüntülerin ortaya çıktığı görüldü.







KANALBOYU OLAYI

Malatya’da tarihler 20 Mart 2017 günün gösterirken, akşam saatlerinde Kanalboyu’nda silahlar konuştu. Olay, Kanalboyu’nun Kernek tarafı olan Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Buradaki bir kafede başlayan ve cadde üzerinde de devam eden olayda, ilk anda Hakan Kaba (32) ve Burak Akpınar (31) adlı 2 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan kafe işletmecisi 41 yaşındaki Serdar Ökten’in de ölümüyle, ölü sayısı 3’e yükselmişti. Olayda yaralananlardan biri de tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 56 gün sonra hayatını kaybedince, ölenlerin sayısı 4 olmuştu. Yine yıl içinde yaşanan berber olayı ise kamuoyunun gündemini günlerce meşgul etmişti. Ramazan Bayramı arifesinde gece 23.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Turfanda Sokak üzerinde bir berberde can pazarı yaşanmıştı. İddiaya göre, Adnan Biçer isimli şahıs araçla geldiği sokaktan inerek, aralarında husumet bulunan berber sahiplerine pompalı tüfekle ateş açmıştı. Berberden de silahla karşılık verilmesi üzerine Adnan Biçer ile berber sahibi Şükrü Tura ile kardeşleri Ramazan Tura ve Mehmet Tura yaralanmıştı. Berberde müşteri olarak bulunan Süleyman Güden isimli genç ise omuzuna isabet eden saçma ile yaralanmıştı. 2 kişi bu olayda hayatını kaybetmişti.







16 NİSAN REFERANDUMU

Türkiye’de 16 Nisan 2017 günü nefesler tutuldu. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin oylanması için sandık başına giden on binlerce vatandaş, referandumda çoğunlukla “Evet” oyu kullandı. Malatya ise yüzde 70 “Evet”, yüzde 30 “Hayır” dedi.



ÇALIK, YENİDEN…

2017’nin Mayıs ayında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturuldu. Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MYK’da görev alarak, yeniden Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.







MALATYA VALİSİ DEĞİŞTİ

21 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığının Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Malatya Valisi Mustafa Toprak merkeze alınırken, Malatya Valiliğine Zonguldak Valisi Ali Kaban atandı. Kentte kısa zamanda çok sevilen Vali Toprak’ın gidişi kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılandı.







TSO SEÇİMLERİ

Malatya’da tüm hızıyla devam eden TSO seçimleri için 3 aday yarışıyordu. Eylül ayındaki Bakanlar Kurulu toplantısı ile karara bağlanan ve onaylanan erteleme kararı 24 Eylül 2017 Pazar günkü Resmî Gazetede yayımlandı. Daha önce açıklanan 2 Ekim'deki Ticaret Borsası seçimleri 14 Ekim'e ertelenmişti. Karar ile söz konusu seçimler Nisan 2018'e ertelendi.







2 MİLYON KAYISI AĞACI

Yine 2017’nin Kasım ayında ise Malatya'da kayısı üreticisinin, yüksek rekolte kaynaklı düşük fiyat ve kuruma nedeniyle ağaçlarını kestiği iddia edildi. 2 milyon kayısı ağacının üreticiler tarafından kesildiği söylenirken, konuyla ilgili açıklamalar yapıldı ve bu sayının daha az olduğu bildirildi…

















TÜRKAN YILDIZ