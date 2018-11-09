BİR ORGAN BİR HAYAT

Organ bağışı Malatya’da artsa da en önemli problemlerden birisi hala vatandaşların organ bağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması. Bu anlamda vatandaşları bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli bilgilendirme yaptıklarını ifa eden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Organ Nakil Koordinatörü Uzman Dr. Leman Acun Delen önemli açıklamalarda bulundu.

Yoğun bakımlarda yatan veya acil servise başvuran tıbben hastaneye kurulan komisyonca beyin ölümü tanısı konulduktan sonra aile görüşmesi yaparak organ bağışı olursa eğer bu bağışın yerine ulaşmasını sağlayan ekip olduklarını dile getiren bunun günümüzde çok önemli olduğunu söyledi.

“BUNU ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Malatya’daki organ bağışının hala istedikleri düzeyde olmadığını belirten Dr. Delen, “Tıbbi ilerlemeler sayesinde çok başarılı nakiller hem Malatya’da hem de Türkiye’nin muhtelif birçok hastanesinde yapılabilmekte. Yeni hayatların ortaya çıkabilmesi için bunu çok önemsiyoruz. Ülkemizde organ bağışı henüz istediğimiz düzeyde değil. Ama yaptığımız kampanyalarla, verdiğimiz bilgilerle, televizyon programlarıyla halkımızı bilinçlendirip organ bağışının artmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 bağışçılarının olduğunu dile getiren Dr. Delen, “Malatya’da İnönü Üniversitesinde Karaciğer Nakil Enstitüsü ve organ nakli yapan hocalarımız olduğu için Malatya’da organ bağışı ortalaması yüksek. Net sayı veremiyorum. Canlı dönerden alınan organ nakli de olabiliyor. Bu yüzden sayımız Malatya’da yüksek. Bizim hastanemizde şu an nakil yapılmıyor. Organ donörü bu sene için 6 tane organ bağışımız oldu. Bir tanesi donör oldu. Organ bağışı demek hastanemizde beyin ölümü tanısı koyduğumuz yoğun bakım hastalarımızın ya da acil servise başvurup hastanemiz tarafından kurulan komisyon tarafından beyin ölümü tanısı konulan hastaları organ bağışına alıyoruz, onu gerekli olan yerlere iletiyoruz. Uygunsa donör oluyorlar, organ yapıları uygun değilse donör olamıyorlar maalesef. Organ bağışının hayat kurtaracağı yönünde vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Hepimizin bir gün bir böbreğe, kalbe, bir akciğere ihtiyacı olabilir. Organ bağışı yönünde Malatya şu anda Türkiye ortalamasının üzerinde” şeklinde konuştu.

“KAMPANYALAR YAPILIYOR”

Farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Dr. Delen, “Farkındalık oluşturmak için toplu yerlerde stantlar açıyoruz. Birimimizde çalışan arkadaşlar mesela askeri kışlalara, üniversite gibi toplu yerlere stant açıp bilgilendirme kampanyaları yapıyorlar. Bunu Bakanlıkta çok önemsiyor. Bakanlık bünyesinde de bilinçlendirme çalışmaları var. Biz de hastane ve birim olarak çeşitli zamanlarda hem dışarıda hem de hastane içerisinde stantlar kurarak, halkımızın bu konudaki endişelerini azaltarak organ bağışına teşvik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“HASTANEDE GÖREVLİ 2 DİN GÖREVLİSİ BULUNUYOR”

Dr. Delen, organ bağışının din açısından da bir sakıncası olmadığını söyleyerek, “Biz müftülükle de irtibat halindeyiz. Hastanede çalışan müftülük tarafından görevlendirilen 2 din görevlimiz var. Bunlar zaman zaman vatandaşlarımızı bilinçlendiriyorlar. Dini açıdan bir sakınca olmadığına dair… Bir organ hayat kurtarır. Herkesin empati yaparak bir gün bir organa ihtiyacı olabileceğini düşünerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de hayat kurtarmak anlamında herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.