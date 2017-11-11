İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Meral Akşener'in partisinin ülkücüleri bölmeye yönelik kurulan bir parti olduğunu belirterek, "Ben başarılı olacaklarını düşünmüyorum. İlk seçimlerde herkes İYİ Parti’nin balon gibi söndüğünü görecek. Bu partinin ülkücülükle alakası yok. Meral Akşener konuşmalarında Alparslan Türkeş ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adını anıyor, insanların arasında bir karmaşa oluşturmaya çalışıyor. Kuruluş amacına baktığınız zaman, Türkiye ile ilgili projeleri yok. Bizim için diğer 87 partiden biridir, bir hükmü yoktur" diye konuştu.

İHA