11 Kasım 2017 Cumartesi

“Bir hükmü yoktur!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in kurduğu partiyi eleştirerek, "Bu partinin Türkiye ile ilgili projesi yok. Bizim için diğer 87 partiden biridir, bir hükmü yoktur" dedi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:14
“Bir hükmü yoktur!”

İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Meral Akşener'in partisinin ülkücüleri bölmeye yönelik kurulan bir parti olduğunu belirterek, "Ben başarılı olacaklarını düşünmüyorum. İlk seçimlerde herkes İYİ Parti’nin balon gibi söndüğünü görecek. Bu partinin ülkücülükle alakası yok. Meral Akşener konuşmalarında Alparslan Türkeş ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adını anıyor, insanların arasında bir karmaşa oluşturmaya çalışıyor. Kuruluş amacına baktığınız zaman, Türkiye ile ilgili projeleri yok. Bizim için diğer 87 partiden biridir, bir hükmü yoktur" diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı

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