Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti. Veli Ağbaba'ya Ticaret Borsası ziyaretinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve partililer eşlik etti. Ziyarette kayısının son durumu hakkında Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey'den bilgi aldı.

GAYRET GÖSTERİYORLAR

Ziyarette ilk olarak söz alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Veli Ağbaba'nın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kayısıda hasat dönemi başladı ürünümüz alıp satılmakta. Bu sene sıkıntılarımız çok ama inşallah zaman içerisinde bunları aşma yönünde gayret göstereceğiz. Sayın vekilimizle ulusal kaysı konseyi hakkında daha önce bir görüşme yapmıştık umarım bunda sonra bunda sonra daha çok üzerine düşerler. Üreticilerimiz alın terinin ve emeğin karşılığını alabilmeleri için, iktidarı ve muhalefeti ile Malatya milletvekilleri gayret gösteriyorlar” diye konuştu.

EN ÇOK KONUŞULAN KONU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, Malatya’nın gündeminde sürekli kayısı olduğunu vurgulayarak, “Seçim dönemlerinde en çok konuşulan konuların başında kayısı geliyor, seçimde döneminde sonra konuşulmuyor. Kaysı konseyi kurulması tartışması var, bir ihtisas organize sanayinin kurulma tartışması var. Tabi ki Malatya’da kayısı ile ilgili tarım ile ilgili ve Malatya’nın büyümesi ile ilgili tartışmalara hep olumlu baktık ve olması için de gayret gösterdik” diye konuştu.

BİR ZENGİNLİĞİMİZ ÇALINIYOR

Son günlerde Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi'nde çıkarılan demir cevherinin Sivas’ta işleneceği yönündeki haberleri de değerlendiren Ağbaba, “Sadece CHP’nin sorunu değil AK Parti’nin, MHP’nin, burada yaşayan herkesin bir problemi var. Bir zenginliğimiz çalınıyor. Bir yeraltı cevherimiz çalınıyor. Buna hep beraber tepki göstermeliyiz. Sadece benim tepki göstermemle olmaz. Hekimhan’da sadece benim miting yapmamla olmaz. AK Parti’yi, MHP’yi, Ticaret Odası’nı, AK Parti’nin milletvekillerini de çağıracağız, ‘gelin kardeşim bu işe hep beraber sahip çıkalım, bu cevherimizin başka yere gitmesine izin vermeyelim’ diyeceğiz. Bu memleket, Malatya’nın meselesidir. Malatya’ya yaklaşık bir milyar dolarlık bir yatırım olacaktı. Söz verip, buraya girdiniz, niye yapmıyorsunuz? Bu, Hekimhan ve Malatya için ölüm kalım meselesi. Hep birlikte el birliğiyle Malatya’nın bu cevhere sahip çıkması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu hep beraber yapacağız. Bununla ilgili diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğim. Gerekirse AK Parti’yi de ziyaret edeceğim, bakana da bu durumu aktaracağım. Bu çok önemli bir durum, bir hazinenin yok edilmesi kabul edilemez” diye konuştu.

UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Ağbaba, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Türkiye'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla açtığı davaya ilişkin ise şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz durum, Türkiye’de yaşayan herkes için utanç verici bir durumdur. Dört bakanın parmakla yüce divana gönderilmesini önleyerek, bunların üstünü örtemezsiniz. Bir taraftan Halkbank, bir taraftan Rıza Sarraf, bir taraftan Türkiye Cumhuriyetine bakanlık yapmış Zafer Çağlayan’ın Amerika’da yargılanması Türkiye açısından utanç vericidir. Bizi bu duruma düşürenlerde mutlaka bunun hesabını vermelidir.”

HABER MERKEZİ