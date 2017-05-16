16 Mayıs 2017 Salı

Bir günlüğüne çocuk oldular

İnönü Üniversitesi Temel Eğitim Topluluğu ve Ultra Arslan Uni Topluluğu tarafından "Bir Günlüğüne Çocuk Olmak" şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan binlerce öğrenci, eğlenceli saatler geçirdi.

16 Mayıs 2017 Salı 11:33
Bir günlüğüne çocuk oldular

Kıbrıs Meydanında düzenlenen etkinliğe, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile binlerce öğrenci ve velileri katıldı. Yoğun ilginin olduğu şenlikte öğrenciler bir günlüğüne çocuk oldu.

ÇEYREK ALTIN ÖDÜLÜ
Çuval yarışı, yoğurt yeme, yumurta, halat çekme, sandalye kapmaca ve bayrak yarışlarının yapıldığı şenlikte halk oyunları gösterisi yapıldı, rock grubu konser verdi ve birinci olan öğrencilere de çeyrek altın ödülü takdim edildi.

SINAV AREFESİ
Etkinliğin çok güzel geçtiğini söyleyen öğrenciler, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirttiler. Öğrencilerden Sebahat Kaya, “Sınavların arefesinde bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bize iyi geldi. Halat çekildi, çuval yarışı yapıldı, yumurta yarışı yapıldı. Bu kadar eğlenceli bir etkinlik daha hatırlamıyorum. Emeği geçenlerin ellerine sağlık” ifadelerinde bulundu. (Fotoğraflar: ÜNİHABER)






TÜRKAN YILDIZ
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