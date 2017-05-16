Kıbrıs Meydanında düzenlenen etkinliğe, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile binlerce öğrenci ve velileri katıldı. Yoğun ilginin olduğu şenlikte öğrenciler bir günlüğüne çocuk oldu.

ÇEYREK ALTIN ÖDÜLÜ

Çuval yarışı, yoğurt yeme, yumurta, halat çekme, sandalye kapmaca ve bayrak yarışlarının yapıldığı şenlikte halk oyunları gösterisi yapıldı, rock grubu konser verdi ve birinci olan öğrencilere de çeyrek altın ödülü takdim edildi.

SINAV AREFESİ

Etkinliğin çok güzel geçtiğini söyleyen öğrenciler, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirttiler. Öğrencilerden Sebahat Kaya, “Sınavların arefesinde bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bize iyi geldi. Halat çekildi, çuval yarışı yapıldı, yumurta yarışı yapıldı. Bu kadar eğlenceli bir etkinlik daha hatırlamıyorum. Emeği geçenlerin ellerine sağlık” ifadelerinde bulundu. (Fotoğraflar: ÜNİHABER)















TÜRKAN YILDIZ