Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, 10 Ocak Gazeteciler Günü için Malatya’da hizmet veren gazeteciler için dün bir otelde kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıdan sonra konuşarak basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlayan Başkan Akın, davetlerini kırmadan programa iştirak eden tüm gazetecilere teşekkür etti.

ÜRETİCİLER ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gazetecilerin tüm yetiştirici ve üreticilerin yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Akın, “Tabi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü aslında bir gün değil de her gün gazetecilerin anılması emeğine saygı duyulması gerekiyor. Biz 2007 yılında kurulduk. Buna 1 hafta önce de 10’uncu yılımızı kutladık. Yaklaşık 10 yıldır kırsalda, merada, yaylada, ilçede nerede olursa olsun, bizim yetiştiricilerimizin yanında oldular. Bu anlamda bütün emekçi gazetecilere vermiş oldukları emeklerden dolayı, yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin yanında olduklarından dolayı ben tüm yetiştirici ve üreticiler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZETECİLERİN EMEĞİNİ UNUTMUYORUZ

Başkan Akın, “Tabi burada önemli olan her alandan ve anlamda biz, şunu söylüyoruz; üretmemiz gerekiyoruz. Biz ithal eden değil ihracat eden olmamak için kesinlikle her alanda üretmek gerekiyor u anlamda biz, gazetecilerin emeğini unutmuyoruz. Tabi 10 Ocak Gazeteciler Gününü de tekrar tebrik ediyoruz. Bütün dernek, cemiyet başkanlarına, bütün katılımcılara bizleri yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



















MUTLU SARIGÜL