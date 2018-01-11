2018 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Vali Vekili Ali Sakar başkanlığında yapılan toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların son durumu, projeleri, yatırımları hakkında kurum yöneticileri sunum yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Ali Sakar, 2018 yılı 1.dönem itibarıyla Malatya'daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yaptı. Sakar, şu bilgileri aktardı:

"İlimizin 2017 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın belediye yatırımları hariç 9 sektörde 386 projesi yer almıştır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 868 milyon 757 bin TL, 2017 yılı ödeneği 969 milyon 225 bin TL'dir. Söz konusu projelere 2017 yılında 746 milyon 920 bin TL harcama yapılarak yüzde 77 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerin ise 211 projesin bulunmuştur. Bu projelerin tutarı 699 milyon 416 bin TL, 2017 yılı ödeneği 510 milyon 747 bin TL, 2017 yılında yapılan harcama miktarı ise 378 milyon 658 bin TL olup yüzde 74 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

1 MİLYAR 125 MİLYON 579 BİN TL HARCAMA

Genel olarak belediye yatırımlarının da dahil edilmesi ile Malatya'da 2017 yılı yatırım programında yer alan toplam 597 projenin tutarının 5 milyar 568 milyon 174 bin TL olduğunu dile getiren Sakar, "2017 yılı ödeneği 1 milyar 479 milyon 973 bin TL'dir. Yatırım projelerine 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyar 125 milyon 579 bin TL harcama yapılarak yüzde 76 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir. 2017 yılı yatırım programında yer alan toplam 597 projemizin 254'ü tamamlanmış, 207 proje devam etmekte, 108 proje ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 28 projeye de başlanamamıştır. 2017 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı; 75'i eğitim, 234'ü diğer kamu hizmetleri, 80'i ulaştırma, 74'ü tarım, 28'i sağlık, 87 'si turizm-kültür, 12'si enerji, 3'ü madencilik ve 4'ü imalat şeklinde olmuştu” İfadelerinde bulundu.

TOKİ’DEN CEVAP BEKLENİYOR

Vaki Vekili Sakar'ın ardından söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Torun, sokak hayvanları için yapılan barınağın bittiğini ve hizmete girdiğini, Taştepe-Hanımınçiftliği bölgesinde kentsel dönüşüm yapılacağını ve bunun için TOKİ’den cevap beklediklerini dile getirdi. Yapılacak olan kütüphane için harekete geçtiklerini de söyleyen Metin Torun, “Büyük Ova” projesine değindi.

TOPLANTI TALEBİ…

Torun, “Bir de kurumsal olarak koordine edilmesi adına çok önemli bir konumuz var. Tarım İl Müdürü de buradadır. Bunu ilgilendiren 3 ovamız var: Malatya Ovası, Yazıohan Ovası ve Doğanşehir Ovası…Bunlarla ilgili bir koordinasyona ihtiyaç var. Çünkü ova kararı anlamlı, doğru bir karar, bu bir ihtiyaç. Ama bu planlanırken yönetmelikteki hususlar dikkate alınmalı ve orman alanları, mera alanları, üniversite alanları, mezarlık, ima planlı alanlar bu proje dışında tutulmalı. Plana göre yürümek gerekiyor. Bölgenin ihtiyacını doğru bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Bu anlamda Valimizin önderliğinde bir toplantı gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir hata olmaması için… Tarım İl Müdürlüğümüzün gönderdiği projede eksiklikler çok var. Doğru kararlar alınması lazım çünkü çok zor sonuçlar olacağını düşünüyoruz. Bizim için çok çok önemli bir husus” ifadelerini kullandı. Bunun ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, söz alarak proje hakkında bilgi verdi. Ardından ise tartışma yaşandı. O konuşmalar şu şekilde gerçekleşti:

İŞTE O DİYALOGLAR

“-Tahir Macit: İstişare ile bu proje yoluna gittik. Bakanlığa taleplerimizi ilettik. Bakanlık reddetti. 6 ova vardı, 3 tane değil. Belediyelerin talebi gelince Toprak Koruma Kurulunun gündeminden çıkarıldı. Türkiye’de sadece Malatya geçmedi. Bakanlık bizi arayınca bir tekrar bilgilendirme yaptık. 3 ovayı geçti. Erkenek, Kurucuova, Fındık Ovası geçti. Yazıhan ve Doğanşehir merkez geçmedi.

-Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük: İmarda olan yerleri içerisine almışsınız.

-Macit: Başkanım imarda olan yerler kapsam dışında zaten.

-Küçük: (Sesini yükselterek) Kazanılmış hakları düşünmeniz lazım. Bu insanlar nereye çıkacak? Bu insanlar dereye adım atacak? Bunları dikkate almamız lazım.

-Macit: Başkanım imarlı alanlar, kazanılmış haklar gibi yerler yasal olarak dışında zaten.

- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun: Ortaya konulan sınırlar son derece sorunlu.

-Macit: Bu konu, bu toplantının konusu değil. Siz anlattığınız için ben söz aldım. Bu tartışmayı yapmamak lazım. Şimdi burada belediye başkanları var, herkes söz alacak ve bu tartışma büyüyecek. Bu konu bu gündeme neden alındı anlamış değilim.

Metin Torun- Bunu size soracak değiliz.”

Vali Vekili Ali Sakar, bunun üzerine tartışmaya son verdi.

Daha sonra ise diğer kurum müdürleri ve temsilcileri, yaptıkları çalışmaları anlattı.



















TÜRKAN YILDIZ