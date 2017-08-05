İddiaya göre MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, halısını yıkama fabrikası bulunan Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık’ın işletmesine teslim etti. Özdemir halıyı aldığında renk değiştirdiğini söyledi ve Apacık ve iş yerini Tüketici Hakem Heyeti’ne şikâyet etti. İncelemelerde bulunan heyet ise halının renginin yıkama fabrikasında solduğuna karar verdi. Bu kararı kabul etmeyen Aziz Apacık ise gazetemize konuştu.

Halının kendi yıkama firmasında zarar görmediğini ileri süren ve Tüketici Hakem Heyeti’nin halıyı kontrol etmeden karar verdiğini savunan Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık, “Eğer halının rengin solmasının sebebi bensem ve kullandığım deterjanlardan kaynaklandıysa açık bir şekilde dosyada belirtebilirlerdi. Eğer ki, halının zarar görmesinin sebebi su ise vay Malatya’nın haline” dedi. Dernek başkanlığının yanı sıra bir iş hayatının olduğunu dile getiren Apacık, boş zamanlarında halı yıkama firmasında çalıştığını söyledi.

HALININ FİRMAMIZDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Apacık, “Yaklaşık bir ay önce MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’in halı yıkama firmama halısını gönderdi. Halının gereken bakımı, yıkaması yapılıp kendisine teslim edildi. Daha sonra Özgür Bey, yıkamadan dolayı şikâyetçi olduğunu bize söyledi ve Özgür Bey’in halısını tekrar alıp kontrol ettik ve şikayeti gerektirecek hiçbir durumun olmadığını kendisine söyledik. Ve halısını tekrar kendisine teslim ettik. Bundan bir hafta önce bizi Tüketici Hakları Mahkemesine dava etmiş ve bu davanın da takipçisi olduk. Ve dava sürecinde Özgür Bey halısının hala firmamızda olduğunu dilekçelerinde beyan etmiş, ancak bugün Hakem Heyeti özellikle bir tekstil mühendisi olan bir bey efendi halıyı kontrol ettiğini ve halının orta kısmında renk değişikliği olduğunu tespit ettiğini raporunda dile getirmiş. Ancak Özgür Bey halının firmamızda olduğunu iddia etmişti. Hakem Heyeti’nde bulunan tekstil mühendisinin halıyı nasıl kontrol ettiğini ve bu karara nereden vardığını çok merak ediyorum” iddialarına yer verdi.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE Mİ OLDU?

Tekstil mühendisinin halıyı kontrol etmediğini savunan Apacık şu iddialarda bulundu: “Bu doğrultuda ben şu kanıya varıyorum: Hakem Heyeti üst tabakada bulunan insanların haklarını koruyor. Bu yapılan büyük bir adaletsizlik. Ben araştırdım. MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, daha önce aynı halıyı yıkamaları için bir firmaya vermiş ve ben o arkadaşı bularak görüştüm. Dr. Özgür Özdemir, arkadaşa ‘Halımın rengi değişti’ demiş. Firma sahibi bir öğrenciydi ve derslerinden arta kalan zamanlarda halı yıkama firmasında çalışıyordu. Çocuk da kendisini savunamadığı için halı yıkama firmasını kapatmak zorunda kalmış. Dr. Özdemir, gerçekten halısı zarar gördüyse mahkeme heyetine delilleriyle sunsun ve gerisine de karışmasın. Araya eş dost koyarak karar verdirmesin.”

MUTLU SARIGÜL