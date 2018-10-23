5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde teröristlerle çarpışarak kahramanca şehit olan Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin Milli İrade Ocakları Genel Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu bir program için Malatya’yı ziyaret ettiler. Bu şehidin babası ve kız kardeşi kapsamda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ilk sözü Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, Mehmet Zeki Sekin’in öyle bir yiğit evlat, bir alperen yetiştirmiş ki canı pahasına İzmir Adliyesi’ni savunup orada büyük bir katliamın önüne geçtiğini hatırlattı.

ONUN ŞEFAATİNE MAZHAR OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Başkan Gürkan, “İşte Türk anasının, Türk babasının yetiştirdiği evlat budur. Ben şehit olan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onun şefaatine öncelikle anne-babasının, ailesinin ve bizlerin mazhar olmasını temenni ediyorum. Anadolu’da kahraman evlat yetiştiren ana ve babalarımız olduğu müddetçe bu vatanın toprağına göz dikenlerin gözünün çıkacağını ve bu vatan üzerinde hesap yapanların bir değil bin kere düşünmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. İyi ki böyle babalarımız, annelerimiz var. Bu vatanın birliği, beraberliği, milletin bütünlüğü için yetiştirdikleri evlatlar gerek Afrin’de olsun gerek Fırat Kalkanı’nda olsun gerek Kuzey Irak’ta olsun ve gerekse iç güvenlikte olsun canlarını seve seve feda ediyorlar” diye konuştu.

ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN

“Hep beraber Türkiye olacağız” diyen Şehit Fethi Sekin’in Babası Mehmet Zeki Sekin ise, “Bu memlekette Fethi Sekin’ler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür bin Fethi Sekin doğar. Tüm kahramanlarımızın ve onları yetiştiren ailelerinin alnından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Dün beraberdik, bugün de beraberiz yarın da beraber olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’e Kur’an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.