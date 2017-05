Malatya’nın en kalabalık mahallesi olma özelliği taşıyan Çöşnük Mahallesi’nde yaklaşık 2 yıldır yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları yapılıyor. MASKİ’nin de çalışmalarını sürdürdüğü mahallede, kavşak ve yaşam merkezi çalışmaları da start aldı. Her tarafında çukurlar oluşan mahallede vatandaşlar illallah etmiş durumda.

MAHALLELİ İSYANDA

Yapılan kazı çalışmalarından dolayı mağdur duruma düşen esnaflar, çalışmaların bir an önce bitmesi gerektiğini belirtirken, vatandaşlar ise kapı-pencere açamamaktan şikayetçi. Çalışmaların çok uzun sürmesinden rahatsız olduklarını belirten mahalleliler, deyim yerindeyse yardım eli bekliyorlar.

SÜRÜCÜLER ÇOK SIKINTILI

Diğer taraftan, yine yapılan kazı çalışmalarından dolayı yolların kırıklı ve çukurlu olması ise özellikle sürücülerin canına tak etti. Araçlarının bu çukurlarda hurdaya döndüğünü savunan sürücüler, kendilerine alternatif yollar bulmaya çalıştıklarını, ancak mahallenin hemen hemen tüm yollarında çalışma olduğunu ve aynı halde olduğunu söylediler. Mahalleye sefer yapan otobüs ve minibüs şoförleri ise ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler.

ARAÇLARIMIZ HURDAYA DÖNDÜ

Sürücü Ahmet Yılmaz, “Ben her gün bu yoları kullanıyorum. Tamam, eskiden kaldırım yoktu, kavşak ve aydınlatma sıkıntısı vardı ve bu çalışmalar bekleniyordu. Ama çalışmaların uzun sürmesi vatandaşı perişan etti. Ayrıca yolu bir kazıyorlar, aylarca o halde kalıyor. Biz çok sıkıntılı bir durumdayız. Araçlarımız hurdaya döndü. Yağmur yağınca her yer çamur gölüne dönüyor. Yağmur yağmayınca da her yer toz duman. Araçlarımızın bu çukurlarda kötü olmasını ve trafik kazalarını saymama gerek yok. Sıkıntı içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.

EL ARABASI VE KÜREK…

Öte yandan, Çöşnük Mahallesi Seyyrantepe yolu mevkiinde sefer yapan minibüs şoförleri de, Belediye ekiplerinin bu mağduriyeti gidermemesi üzerine kolları sıvadı. Ellerine el arabası ve kürek alan şoförler, toprak taşıyarak çukurları doldurmaya çalıştı. Belediye ekiplerinin bir türlü gelip açıkta kalan çukurları kapatmadığını iddia eden şoförler, özellikle yağışın olduğu günlerde çok daha fazla zorlandıklarını dile getirdiler. Yollara yama yaparak araçlarının zarar görmemesini sağlayan minibüs şoförleri, yetkililerin bir an önce bu işe et atması gerektiğini ifade ediyor.











TÜRKAN YILDIZ