31 Mayıs 2017 Çarşamba

“Bir daha 27 Mayıs’ları yaşamayacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Terör örgütlerine cevabı milletimiz verdi. 16 Nisan'da kararımızı milletimiz verdi. Demokrasimiz taçlanacak. Bir daha 27 Mayıs’ları yaşamayacağız” dedi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:44
“Bir daha 27 Mayıs’ları yaşamayacağız”

  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’da bir dizi temaslarda bulundu. Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Darende ilçesini ziyaret etti. Çalık ve beraberindekiler, ilk ziyareti AK Parti İlçe Başkanlığına yaparak, burada teşkilat mensupları ile bir süre görüştüler ve plaket töreni düzenlindi.

DARENDE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI
  Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Çakır, buradaki konuşmasında, “Her gittiğimiz yerde teşkilatlarımızın dinamik olduğunu görmek, bizlere de ayrıca bir heyecan veriyor. Genel Başkan Yardımcımızın tekrar MKYK’na seçilmesi de Malatya için, Malatya teşkilatları için büyük bir güç, onu da ifade etmek istiyorum” dedi. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da Darende teşkilatına teşekkür ederek, “Darende bizim göğsümüzü kabarttı. Referandum seçiminde büyük bir destek vererek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkede hakim kılınmasında en büyük desteklerden birisini de Darende’miz vermiş oldu” diye konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişimiyle ülkeye "kara gün" yaşatılmak istendiğini anlatan Çalık ise, "Terör örgütlerine cevabı milletimiz verdi. 16 Nisan'da kararımızı milletimiz verdi. Demokrasimiz taçlanacak. Bir daha 27 Mayısları yaşamayacağız” ifadelerinde bulundu.

YÜZDE 82’LİK DESTEK
  Darende ilçesine teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamenter sisteme göre çok daha sağlıklı işleyeceğini, istikrarı işleyeceğini, siyasetin istikrar kazanacağını, ekonominin istikrar kazanacağını, demokrasinin istikrar kazanacağını anlattık. Darende’de bu anlatılanların ötesinde çok güzel bir ruh vardı. Bu ruhun en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan inanç ve güvendi. Biz sizin vermiş olduğunuz yüzde 82’lik desteğe cani gönülden teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte de bundan sonra Türkiye’mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için elimizden gelen her türlü gayreti ve çabayı sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanlığına yeniden Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin Türkiye demokrasisi adına önemli bir tarihsel dönüm olduğuna işaret eden Çalık şöyle devam etti:

“21 Mayıs Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası. Partili cumhurbaşkanlığı sürecinin başlanması ile birlikte AK Parti’nin Genel Başkanının kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın olması için verdiğimiz teklif, katılan bütün delegelerimizin oylarıyla, oy birliği ile kabul edildi.”

HULUSİ EFENDİ VAKFI'NA ZİYARET
  Çalık ve beraberindeki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’i de ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler ile yaşanılan sıkıntılar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Heyet daha sonra Hulusi Efendi Vakfı'nı ziyaret ederek, bir süre burada Vakıf Başkanı Hamid Hamidettin Ateş ile sohbet ettiler.

ÖZEL BAKIMEVİNDE KALANLARA ZİYARET
  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Özel Evin Bakımevi’ni ziyaret ederek, burada kalanların yaşam ve sosyal desteklere yönelik almış olduğu hizmetleri  kontrol etti. Çalık, bakımevinde kalan yaşlı ve özel destek hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlarla tek tek görüşerek, almış oldukları hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Burada kalanlarla sohbet eden ve durumları hakkında bilgi alan Çalık, zaman zaman duygusal anlarda yaşadı. Öznur Çalık, “Sosyal hizmet varsa, devlet vardır. Türkiye, sosyal devlet anlayışı ile AK Parti hükümetleri döneminde tanıştı. Bugün darda kalan, muhtaç olan, himayeye ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza her türlü sosyal devletin gereksinimleri sunuluyor ve sunulmaya devam edecektir. Hükümdar devlet anlayışı yoktur ve hizmetkar devlet anlayışı ile hareket edilmektedir” dedi. 






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