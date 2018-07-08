​​​​​​​“Bir bilgi kirliği oluşmuş”

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Recep Bentli, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında yapımına devam edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (FTR) hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin bazı şehirlerinde FTR ile birlikte yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi yaptırılmak istendiğini belirten Doç. Dr. Bentli, kendi projelerinde sadece FTR olduğunu söyledi.

BURADA BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ OLMUŞ

Bu konuda bir bilgi kirliliğinin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bentli, “Başka şehirlerdeki aynı firmanın yapacağı projeleri sanki Malatya’da da uygulayacaklarmış gibi bir yanlış duyum alınmış. Bu firma bize sadece 150 yataklı FTR Hastanesi yapacak. Zaten Bakanlığımız da başından beri bize bunu yapacağını söylüyor. Burada bir bilgi kirliliği olmuş. Diğer illerdeki FTR artı yüksek güvenlikli, psikiyatri hastanesi burada yapılacakmış gibi algı oluşmuş. Bir yandan da bu tepki oluşturmuş. Hakikaten şehrin göbeğinde böyle yüksek güvenlikli bir hastanenin yapılması çok doğru değil. Bizde sadece 150 yataklı çok modern, hakikaten bölge illeri, çevre illerinde hepsini hitap edecek şekilde bir FTR istiyoruz” şeklinde konuştu.