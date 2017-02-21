Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında avukat Murat E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesine sevk edilen Avukat Murat E., savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, sorgunun ardından şüpheli Avukat Murat E. hakkında tutuklama kararı verdi.
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