21 Şubat 2017 Salı

Bir avukat tutuklandı

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:47
Bir avukat tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında avukat Murat E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

  Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesine sevk edilen Avukat Murat E., savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, sorgunun ardından şüpheli Avukat Murat E. hakkında tutuklama kararı verdi.

TAHİR ÖZÇELİK
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