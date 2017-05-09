09 Mayıs 2017 Salı

Binlerce tarım arazisi suya kavuşacak

Malatya’da bulunan göletler, mühendislik işlemlerinin ardından ihaleye çıkmaya başladı. Söz konusu göletlerle binlerce dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

09 Mayıs 2017 Salı 10:50
Binlerce tarım arazisi suya kavuşacak

 DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri işlemlerinin yapılmasının ardından Darende Yukarı Ulupınar Göleti ile 3 bin 550 dekar arazi, Darende Ilıca Göleti ile 14 bin 670 dekar arazi, Hekimhan Hasançelebi Karapınar Göleti ile 4 bin 210 dekar arazinin sulanması hedefleniyor.

 YENİCE GÖLETİ İHALE EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre, Malatya’ya yeni kazandırılacak olan Hekimhan -Hasançelebi Karapınar Gölet ve Sulaması ile 4 bin 210 dekar, Darende -Yukarı Ulupınar Gölet ve Sulaması ile 3 bin 550 dekar ve Darende-Ilıca Gölet ve Sulaması ile de 14 bin 670 dekar tarım arazisi suya kavuşacağı öğrenildi.

3 göletten biri olan Merkez Yenice Göleti’nin planlama ve proje yapım işi ihalesi DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı. 

TAHİR ÖZÇELİK
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