DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri işlemlerinin yapılmasının ardından Darende Yukarı Ulupınar Göleti ile 3 bin 550 dekar arazi, Darende Ilıca Göleti ile 14 bin 670 dekar arazi, Hekimhan Hasançelebi Karapınar Göleti ile 4 bin 210 dekar arazinin sulanması hedefleniyor.

YENİCE GÖLETİ İHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Malatya’ya yeni kazandırılacak olan Hekimhan -Hasançelebi Karapınar Gölet ve Sulaması ile 4 bin 210 dekar, Darende -Yukarı Ulupınar Gölet ve Sulaması ile 3 bin 550 dekar ve Darende-Ilıca Gölet ve Sulaması ile de 14 bin 670 dekar tarım arazisi suya kavuşacağı öğrenildi.

3 göletten biri olan Merkez Yenice Göleti’nin planlama ve proje yapım işi ihalesi DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.

TAHİR ÖZÇELİK