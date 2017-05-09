DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri işlemlerinin yapılmasının ardından Darende Yukarı Ulupınar Göleti ile 3 bin 550 dekar arazi, Darende Ilıca Göleti ile 14 bin 670 dekar arazi, Hekimhan Hasançelebi Karapınar Göleti ile 4 bin 210 dekar arazinin sulanması hedefleniyor.
Edinilen bilgilere göre, Malatya’ya yeni kazandırılacak olan Hekimhan -Hasançelebi Karapınar Gölet ve Sulaması ile 4 bin 210 dekar, Darende -Yukarı Ulupınar Gölet ve Sulaması ile 3 bin 550 dekar ve Darende-Ilıca Gölet ve Sulaması ile de 14 bin 670 dekar tarım arazisi suya kavuşacağı öğrenildi.
3 göletten biri olan Merkez Yenice Göleti’nin planlama ve proje yapım işi ihalesi DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.
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