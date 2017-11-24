Malatya’da toplam 454 sözleşmeli öğretmen bulunuyor. Bunların 97’sinin Yeşilyurt’ta, 87’sinin de Battalgazi’de görev yaptığı biliniyor. Bunca öğretmen, atanamamaktan dolayı bu sıkıntıya maruz kalıyor…

'En kutsal meslek öğretmenlik' diye kabul ettiğimiz ve saygı duyduğumuz öğretmenler, atanamamalarıyla gündemdeki yerlerini koruyorlar. Ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da Eğitim Fakültesi mezunu olan ama atanamayan birçok öğretmen adayı bulunuyor. Adayların hepsinin ortak sorunu ise atanamamak ve sürekli belirsizliklerle yaşamak… Öte yandan öğretmenlik yapan öğretmenler de aslında koşullarından çok da memnun değiller.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÇOĞALIYOR

Son yıllarda artan eğitim fakültelerinin sayısı ile beraber öğretmen olarak mezun olduktan sonra atama sayısının azlığından dolayı işsiz kalan veya ücretli öğretmenlik adı altında mesleğini icra etmeye çalışan öğretmen adayları ülke ve Malatya şartlarında durumdan oldukça rahatsızlar. Öğretmen adaylarının ve sözleşmeli öğretmenlik yapanların çözülmesini istedikleri birçok sorunları bulunuyor. Bunlardan bazıları; emekliliğe esas maaş hesabında tüm tazminat, ek ödemeler ve ek derslerin dahil edilerek emekliliğin teşvik edilmesi, atanamayan öğretmenlerin güvenlik soruşturmalı ama sınav puanı üstünlüğü ile mülakatsız atanmaları, liyakatsiz yöneticilerin yerine sınav ve liyakat esaslı idareciler atanması, sözleşmeli öğretmenlere kadro, kadro verilene kadar mutlaka ama mutlaka aile bütünlüğü, performans değerlendirmenin tamamen kaldırılması … şeklinde sıralanıyor.

Diğer taraftan sözleşmeli olarak öğretmenlik yapan öğretmenler ise çok ciddi çileler ile boğuşuyor. Mesleği sevdiği için ya da hayatını idame ettirmek için çalışan sözleşmeli öğretmenler, diğer tüm öğretmen adayları gibi artık atanmak istediklerini belirtiyor.

438 BİN 134…

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından atanamayan öğretmen aday sayısının 438 bin 134 olduğu ve yine YÖK’ün istatistiklerine göre 2016 yılı itibarıyla öğretmen olabilmek amacıyla sadece eğitim fakültelerinde okuyanların sayısı 228 bin 279 kişi olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal da 2018 yılında yapılacak olan öğretmen ataması hakkında konuştu. Bakan Ağbal, öğretmen alımı konusunda Bakan İsmet Yılmaz ile gereken çalışmaları yaptıklarını açıkladı. Artan ihtiyaca rağmen bütçe sınırları içinde atama yapılacağını da bildirdi.

TÜRKAN YILDIZ