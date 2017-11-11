Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl, siyasilerin kullandığı hakaretvari sözlere tepki gösterdi. Siyasilerin kullandığı üsluba dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Sivil Toplum Örgütleri olarak halkın içerisinde oldukları için siyasilerin kullandığı hakaretvari üsluba çok tepki gösterildiğini ifade eden Başkan Bingöl, vatandaşların siyasi üsluptan rahatsız olduklarını söyledi.

AİLEVİ DURUMLAR BİLE TARTIŞMA OLUYOR

Yapılan her türlü eleştiriye açık olunması gerektiğini belirten Başkan Bingöl, “Bu tepkileri çok sık alıyoruz. Vatandaşlar bizlere ‘sizler sahadasınız, siyasi parti liderlerine, Mecliste bulunan vekillere tepkilerimizi daha rahat ulaştırırsınız. Biz siyasi üsluptan rahatsız oluyoruz’ diye talepleri oluyor. Bu kullanılan bu üslubun değiştirilmesini istiyorlar. İnsanlar eleştiri yapabilirler. Yapılan her türlü eleştiriye de açık olmak gerekir. Bu ülke bizim ülkemiz. ‘Bu ülke için neler yapabiliriz?’ diye düşünmemiz gerekir. Ülkenin milli birlik, beraberliği, ülkenin gelişmesi noktasında faydalı olan fikirleri tartışırken tek vücut olmamız gerekir. Bu anlamda baktığımızda siyasiler tarafından öyle üsluplar kullanılıyor ki, insanların ailevi durumları bile tartışma konusu oluyor. Kullanılan üslubun tamamen değiştirmesi gerekiyor. Bizim geçmişimiz, kültürümüz temizdir, hakarete veya kötü sözler hiçbir zaman fırsat verilmemiştir” ifadelerini kullandı.

HERKES KENDİ ÜSLUBUNA DİKKAT EDECEK!

Başkan Bingöl, “Kendimize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi siz başkasına yapmayacaksınız. Bizim inancımız gereği de ne pahasına olursa olsun hiç kimseye küfür etmek, hakaret etmek hiç kimsenin hakkı ve yetkisinde değildir. Bunun için siyasi partiler olsun, sivil toplum örgütleri olsun hep birlikte, herkes kendi üslubuna dikkat edecek! Bu tür üslupların kendilerine yönelik olarak kullanılmasında ne şekilde rahatsız olacaklarsa karşıdaki insanın da bundan rahatsız olacağını düşünmelidir. Buna göre üsluplarını değiştirmeliler” dedi.

SÖZLERİMİZE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR

“Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve muhalefeti var. Bunlar seçilerek gelmişler. Bunlara hiç kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur” diyen Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Son zamanlarda muhalefetin seçilmiş Cumhurbaşkanına, Türkiye'de ilk kez halkın oyuyla iş başına gelmiş bir Cumhurbaşkanına yakışıksız ifadeler kullanılıyor. Bu Cumhurbaşkanını sevip sevmemek önemli değil. Hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun, o ülkenin artık Cumhurbaşkanıdır. Eleştirimizi yapacağız. Ancak ona göre sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Eleştirinizi de yapacaksınız, sözünüzü de söyleyeceksiniz. Ama eleştirilerin dozunu kaçırmamak gerekir. Yanlış yapıldığı zaman da uyaracaksınız. Bunun tenkidini de yapacaksınız ama hiç kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Bu hakaret hususunda da insanların hangi siyasi partinin içinde olursa olsun toplumun çoğunluğunun da bu konuda rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum örgütü ve siyasi partiler olarak tek vücut olup bu ağır hakaretleri bertaraf etmemiz lazım. 80 milyon insanımızın tamamının da bu tür üsluplardan rahatsız olduğunu düşünüyoruz. Bu hakaret yapan kişilere tepki gösterirlerse, inanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde bu tür üslupların ortadan kalkacağını tahmin ediyoruz.”

MUTLU SARIGÜL