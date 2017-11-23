Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Sağlık İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün birleşmesinden sonra, bu konudaki düşüncelerini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından Malatya’da da çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Başkan Bingöl, kamuoyunda eskiye dönüş olarak adlandırılan çalışmada bazı köklü değişikliklerin yapıldığını söyledi.

EN YANLIŞI, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÖLÜNMESİYEDİ

Başkan Bingöl, “Sağlık kurumları önceden olduğu gibi İl Sağlık Müdürlüğünün çatısı altında birleştirildi. Sağlıkta dönüşümün en yanlış olduğu konulardan bir tanesi Sağlık Müdürlüğünün bölünmesiydi. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen çalışma devam etmiş, 10 yıl sonra tekrar bu ortama gelindiğini görmekteyiz” dedi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE İSTİŞARE EDİLMİYOR

Sağlık Müdürlüğünün tek çatı altında birleştirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Başkan Bingöl, “Biz sağlığın, Sağlık Müdürlüğü tarafından yönetilmesini ve Sağlık Müdürlüğüne ilgili yönetmelikler doğrultusunda işlev kazandırılmasını istiyoruz. Sağlık Müdürlüğünün tek çatı altında birleştirilmesi bizi memnun etti. Ancak bu süreç içerisinde yapılan değerlendirme ve çalışmalara, yeni idareci ve yöneticilere baktığımız zaman çalışma koşulları, başarıları ve bu işin ehli olup olmadığına dair hiçbir değerlendirme yapılmadan sadece ‘ben’ olarak değerlendiriliyor. ‘Sadece benim atadığım kişi olur’ şeklinde işlem yapılmaya başlandı. Bu hususta sivil toplum örgütleriyle istişare edilmiyor. Sağlık çalışanların görüşleri alınmıyor. Atanacak kişilerin başarıları nedir, kuruma faydaları ne kadar olur, kurumun menfaatlerine ile ne kadar yararlı olur gibi çalışmalar yapılmıyor. Çalışanların ne kadar motive olacağını kimse hesaba katmıyor. Sahada gördüğümüz kadarıyla bu anlamda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

CİDDİ BİR TEPKİYLE…

Çalışanların memnun olmadığı idarecilerin tekrar görevlerine devam ettirildiğini öne süren Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Yıllardır Malatya sağlığında görev yapan bazı idareci ve yöneticiler başarısız olmalarına rağmen halen görevlerine devam ettiriliyor. Başarısız olan idarecilerin hala görevlerinin başında olması ve işin ehli olmayan insanların da bazı görevlere getirilmesi sahada ciddi bir şekilde tepkiyle karşılanmaktadır. Bu atamalar yapılırken çalışanlar, sendikalar bu işin dışında tutularak, kişiler ‘ben’ diyerek hareket edilmekte olduğunu gözlemliyoruz. Yeni atamalar gerçekleştirilmeye çalışılırken kimlerle istişare yapıldı. Ancak çalışanlar ve sendikalarla istişare yapılmadan idareci ve yönetici ataması yapılmasını istemiyoruz. Başarısız olan idareciler başarılı işler yapıldığı zaman ‘biz yaptık’ deyip kendilerini ön plana çıkarıyorlar. İşler başarısız olduğu zaman da başarısızlığı çalışanlara ve sivil toplum örgütlerine mal ediyorlar. Çalışanların memnun olmadığı idarecileri tekrar görevlerinde devam ettiriyorsunuz.”

MEMNUNİYETSİZLİĞE NEDEN OLUYOR

Bazı idarecilerde metal yorgunluk olduğunu ileri süren Başkan Bingöl, “1 yıl önce göreve getirilen Sağlık Müdürü ne kadar başarısızdı ki, görevden alındı. Madem ki başarılı değil neden diğer tarafta görevine devam ettiriliyor? Bazı idarecilerde de metal yorgunluğun olduğunu gözlemliyoruz. Metal yorgunluğu bulunan idarecilerin göreve yeniden getirilmesi kafamızda ciddi soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. Kapalı kapılar ardında değerlendirilip, atamalar yapılıyor. Bu da sahada çalışanlar tarafından ciddi olarak memnuniyetsizliğe neden oluyor. Başarı kriteri neydeki bir yıldır görevde bulunan idarecimiz göreve getirilmedi. Biz yeni göreve başlayan Sağlık İl Müdürüne karşı değiliz. Bizim bunda bir rahatsızlığımız yok. Ancak atama yapılırken bu işin ehli olup olmadığı değerlendirmesi yapılamadığını sahada görmekteyiz. Çalışanın, kurumun menfaatini ön plana çıkaracak idarecilerin istişare edilerek ataması yapılsaydı daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL