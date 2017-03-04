04 Mart 2017 Cumartesi

Binaya girişler 09.45’te bitecek!

2017 YGS, 12 Mart 2017 tarihinde yapılacak. Bu anlamda adaylara bazı uyarılarda bulunan ÖSYM, sınav günü binaya giriş saatlerinin 09.45’te sonlanacağını bildirdi.

04 Mart 2017 Cumartesi 11:56
Binaya girişler 09.45’te bitecek!

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 YGS giriş yerlerini açıklamıştı. ÖSYM'den yapılan açıklamada ise, "12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir” denilerek, bina girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için sınav binasına 1 saat öncesinden gelip hazır olmaları noktasında uyarı yapılmıştı.

15 DAKİKA ÖNCEDEN GİRİŞ YAPILMALI
  Bu doğrultuda ÖSYM, adayları 12 Mart’ta düzenlenecek YGS öncesi bir kez daha uyardı. Uyarıda, “2017 YGS’de saat 9.45’te binaya alma işlemleri sonlandırılacak. Adaylar başlama saatinden 15 dakika önce sınav binasına giriş yapmış olmalı. Saat 9.45’ten sonra sınav binasına kimse alınmayacak" denildi.

MOTAŞ’IN EK SEFERLERİ
  ÖSYM, öğrencileri uyarırken Malatya’da da önümüzdeki hafta pazar günü yoğunluk olması tahmin edildiği için bazı tedbirlerin alınması bekleniyor. Her sınav döneminde odluğu gibi bu YGS sınavında da, MOTAŞ’ın ek seferler yapması ve güvenlik noktasında da gerekli önlemleri alınması bekleniyor. 

SELAHATTİN BAYRAK
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