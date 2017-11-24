Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122 bin 882 oldu. Aynı şekilde Malatya'da da konut satışları 2017'nin Ekim ayında bin 12 oldu.

Malatya'da emlakçı Ozan Aslan, konut satışlarında ki son durumu değerlendirdi. Aslan, konut satışlarında düşüş olduğunu söyledi.

KIŞ AYLARIYLA FİYAT DÜŞÜŞÜNE GİDİLDİ

Türkiye genelinde açıklanan konut satışlarının düşüşü dışında, Malatya'da ki konut satışlarında ki düşüşe de dikkat çeken Aslan, "Kış aylarında müteahhitlerin veya yüklenici firmaların konutta fiyat düşüşüne gittiğini düşünmekteyiz bu sebepten dolayı da satışlarda az da olsa hareketlilik oldu" dedi.

TÜİK açıklamalarına göre, konut satışlarında, İstanbul 20 bin 906 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 130 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 258 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Şırnak oldu.

DİĞER KONUT SATIŞLARI

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artarak 84 bin 289 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 873 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 oldu. Ankara 7 bin 807 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 697 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 56 bin 994 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 321 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 451 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 839 konut satışı ile İzmir izledi.

HABER MERKEZİ