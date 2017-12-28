Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, ilgili birim müdürleri ve Fırat Mahallesi Muhtarı Remzi Akdemir ile birlikte Fırat Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bin kilometrenin üzerinde yol yaptıklarını belirterek, “Fırat Mahallesi’nde muhtarımızla birlikte yapılan çalışmaları yerinde görüp ve incelemek maksadıyla ilgili teknik ekibimizle mahallemize geldik. Yoğun bir çalışma var. Gerek bordür çalışmaları, gerek kaldırım, gerek asfalt ve yol çalışmaları yapılıyor. Burada 24 sokakta çalışmalar yapılmaktadır. Netice itibariyle AYKOME’ye bağlı kurumların altyapı çalışmalarından kaynaklı gecikmeden dolayı aralık ayının sonu gibi girmek zorunda kaldık. İnşallah kalan kısımlarda en kısa zamanda yapılacaktır. Buradaki çalışmaların bu memlekete hizmete susamış insanımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah daha modern, daha sağlıklı, daha çağdaş ortam içerisinde mahalle sakinlerimiz komşuluk ilişkilerini de en üst seviyede tezahür ettiği bir şekilde, homojen bir yapıda inşallah bu güzel ortam içerisinde bu hizmetleri değerlendirirler. Bu hizmetlerin mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Malatya’mızda bin kilometrenin üzerinde bir asfalt çalışması yapıldı. Netice itibariyle şehrimizin daha çağdaş, daha modern bir yapıya bürünmesi için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz” sözlerini kaydetti.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Fırat Mahallesi Muhtarı Remzi Akdemir ise, 20 yıldır mahalle muhtarlığı yaptığını belirterek, “Ben 20 senedir muhtarım. Böyle seri şekilde asfaltın, kaldırımın yapıldığını ilk defa gördüm, hem de 12’nci ayda. Sayın Başkanıma teşekkür ederim, ekibine teşekkür ederim. Allah işinizi gücünüz rast getirsin. 20 senedir bu mahalleye yama yapıyorlar. İşiniz gücünüz rast gelsin” diyerek yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

HABER MERKEZİ