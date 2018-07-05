Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98403
ALTIN
187.317
DOLAR
4.6468
STERLİN
6.1474
EURO
5.4316

BİN ÇOCUK KAYBOLDU

Bir süredir kayıp olan minik Eylül ve Leyla’nın, birkaç gün ara ile ölü bulunması ülke gündemine oturdu. TÜİK verilerine göre, sadece 2008-2016 yılları arasında Türkiye’de 16 ülkenin nüfusundan fazla çocuk kayboldu. Aynı verilere göre, 2008-2016 yılları arasında Malatya’da bin 331 çok kayboldu ve bulundu.

BİN ÇOCUK KAYBOLDU

Bir süredir kayıp olan minik Eylül ve Leyla’nın, birkaç gün ara ile ölü bulunması ülke gündemine oturdu. TÜİK verilerine göre, sadece 2008-2016 yılları arasında Türkiye’de 16 ülkenin nüfusundan fazla çocuk kayboldu. Aynı verilere göre, 2008-2016 yılları arasında Malatya’da bin 331 çok kayboldu ve bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:01
BİN ÇOCUK KAYBOLDU

Türkiye, Eylül ve Leyla’nın acı haberi ile sarsıldı. Birkaç gün ara ile çocukların ölü bulunduğu haberleri geldikten sonra, birçok vatandaş ‘idam’ çağrısında bulundu. Bu anlamda çocukların acısı halen yaşanıyor. Kaybolan çocuklar ise sadece bununla sınırlı değil. Türkiye’de her yıl yüzlerce çocuk kayboluyor ve kimi bulunuyor, kimi halen aranıyor.

2013’TE ARTIŞ!

Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen istatistiklere göre, 2008-2016 yılları arasında Malatya’da bin 331 çocuk kayboldu ve ardından bulundu. Bu anlamda yıl yıl verilen bilgilerde şaşırtıcı veriler ortaya çıktı. Güvenlik birimlerine götürülen ve giden çocuk istatistiklerine göre, 2008 yılında ‘kayıp-bulunan’ çocuk sayısı 17 oldu. 2009’da bu rakam 55 olurken, 2010 yılında 45, 2011 yılında 29, 2012 yılında 112, 2013 yılında 338, 2014 yılında 224, 2015 yılında 280, 2016 yılında 231 çocuk kaybolup bulundu.

MAĞDUR ÇOCUK SAYISI ARTTI

Aynı istatistiklere göre, güvenlik birimlerine götürülen ve giden çocuk istatistiklerinde 2008 yılında ‘mağdur’ olduğu için başvuruda bulunan/bulunulan çocuk sayısı 76 oldu. 2009’da bu rakam 426 olurken, 2010 yılında 508, 2011 yılında 677, 2012 yılında bin 20, 2013 yılında bin 325, 2014 yılında 2 bin 125, 2015 yılında bin 987, 2016 yılında bin 952 çocuk mağdur olduğu için güvenlik birimlerine götürüldü veya gitti.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Kayıp çocuklarTÜİKMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler için yaz okulu açıldı
Öğrenciler için yaz okulu açıldı
O istedi, başkan kabul etti
O istedi, başkan kabul etti
Odanın görüşü alınsın
Odanın görüşü alınsın
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim