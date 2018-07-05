BİN ÇOCUK KAYBOLDU

Türkiye, Eylül ve Leyla’nın acı haberi ile sarsıldı. Birkaç gün ara ile çocukların ölü bulunduğu haberleri geldikten sonra, birçok vatandaş ‘idam’ çağrısında bulundu. Bu anlamda çocukların acısı halen yaşanıyor. Kaybolan çocuklar ise sadece bununla sınırlı değil. Türkiye’de her yıl yüzlerce çocuk kayboluyor ve kimi bulunuyor, kimi halen aranıyor.

2013’TE ARTIŞ!

Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen istatistiklere göre, 2008-2016 yılları arasında Malatya’da bin 331 çocuk kayboldu ve ardından bulundu. Bu anlamda yıl yıl verilen bilgilerde şaşırtıcı veriler ortaya çıktı. Güvenlik birimlerine götürülen ve giden çocuk istatistiklerine göre, 2008 yılında ‘kayıp-bulunan’ çocuk sayısı 17 oldu. 2009’da bu rakam 55 olurken, 2010 yılında 45, 2011 yılında 29, 2012 yılında 112, 2013 yılında 338, 2014 yılında 224, 2015 yılında 280, 2016 yılında 231 çocuk kaybolup bulundu.

MAĞDUR ÇOCUK SAYISI ARTTI

Aynı istatistiklere göre, güvenlik birimlerine götürülen ve giden çocuk istatistiklerinde 2008 yılında ‘mağdur’ olduğu için başvuruda bulunan/bulunulan çocuk sayısı 76 oldu. 2009’da bu rakam 426 olurken, 2010 yılında 508, 2011 yılında 677, 2012 yılında bin 20, 2013 yılında bin 325, 2014 yılında 2 bin 125, 2015 yılında bin 987, 2016 yılında bin 952 çocuk mağdur olduğu için güvenlik birimlerine götürüldü veya gitti.