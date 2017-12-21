21 Aralık 2017 Perşembe

Bin aileye kömür yardımı

Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bin aileye kömür yardımı yapıldı.

21 Aralık 2017 Perşembe 09:45
Bin aileye kömür yardımı

  Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Kışın gelmesiyle birlikte Darende ilçesinde yaşayan bin dar gelirli aileye kömür yardımı yapılmaya başlandı. Vakıf kayıtlarında bulunan ve önceden belirlenen hak sahibi ailelere verilen kömürlerin evlerine kadar teslim edildiğini belirten Darende Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Enver Hakan Zengince, “Bakanlar kurulunca her yılın başında alınan karar gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı yapılması çerçevesinde ilçemize Kütahya ilinden gönderilen kömürlerin dağıtımına başlandı. Darende ilçemizde bulunan dar gelirli ailelerimizin her zaman yanında olmaktayız. Bu yüzden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmeleri için devlet olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kömür yardımından faydalanan aileler ise, yardımdan dolayı Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teşekkür ettiler.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKömür Yardımı

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